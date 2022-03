Heura punta su Carrefour Italia per ampliare la rete di distribuzione

(di Tiziano Rapanà) Propongo una notizia che può interessare i vegetariani e tutti i curiosi del cibo. Heura Foods, è un autorevole marchio spagnolo di carne vegetale presente in 20 paesi, che recentemente ha siglato un importante accordo con Carrefour Italia che le consentirà di distribuire i propri prodotti all’interno di oltre 300 punti vendita. La partnership permetterà a Heura di rafforzare la propria presenza nel mercato italiano. Dopo aver chiuso brillantemente il 2021, con un fatturato di 17,7 milioni di euro (in crescita rispetto agli 8 milioni di euro del 2020) la start-up di carne vegetale amplia il suo raggio di azione, continuando a perseguire l’obiettivo di cambiare l’attuale sistema alimentare, favorendone uno più adatto a chi non ne vuole sapere di ingollare prodotti di origine animale. Dal 4 aprile, potete trovare nei punti vendita Carrefour, tre proposte che si preannunciano sfiziose. Sono tre moschettieri del gusto vegetale, che si offrono come ambiziosa alternativa al comunissimo secondo di carne. Parlo dei straccetti di pollo, dei burger e della mitica salsiccia. Questi prodotti esibiscono la loro alterità rispetto alle produzioni industriali di prodotti vegetali. Si tratta di un’alterità caratterizzata da un’etichetta corta con ingredienti derivanti da coltivazioni non OGM. L’unica fonte di grassi consentita è l’olio extravergine di oliva, che – come ben sapete – è la struttura portante della dieta mediterranea. Vi lascio con le parole di Marc Coloma, co-fondatore e a. d. di Heura, che ha espresso il suo vivo fervore per la partnership: “Siamo entusiasti di iniziare questa collaborazione con un partner importante come Carrefour Italia che ci permetterà di raggiungere con i nostri prodotti un maggior numero di consumatori attraverso la loro distribuzione. L’Italia per noi è un mercato importante dove notiamo una sempre maggiore attenzione nelle scelte del consumatore. Siamo felici di poter fornire con i nostri prodotti una scelta di consumo che sia sana, sostenibile e allo stesso tempo gustosa, rincorrendo il nostro principale obiettivo di tutelare la sostenibilità ambientale”.

