Aeroporti di Milano, aumentano i passeggeri

Il Sistema Aeroportuale di Milano gestito da Sea ha servito nel 2021 13,9 milioni di passeggeri, con un aumento del 46,9% rispetto all’esercizio precedente. La cifra corrisponde però solo al 39,5% del traffico nell’era pre Covid. Il comparto cargo ha fatto registrare risultati record, superiori anche al 2019, con 743 mila tonnellate di merce trasportata (+45,1%).

In dettaglio, l’aviazione commerciale ha registrato una ripresa pari al +34,5% (dato che include anche l’attività cargo) mentre quella dei passeggeri +46,9% (+4,4 milioni). Il load factor è risultato pari al 63%, in crescita di 5 punti percentuali rispetto al 2020. L’aeroporto di Malpensa ha gestito 9,6 milioni di passeggeri (pari al 33,3% rispetto all’esercizio 2019), in crescita del +32,9% rispetto al 2020; l’aeroporto di Linate ha, invece, servito 4,3 milioni di passeggeri (pari al 66% del traffico operato nel 2019 – anno nel quale il terminal è stato inattivo per 3 mesi), in crescita del 91,3% rispetto al 2020. Da ricordare che nel 2020 l’aeroporto di Linate è stato chiuso dal 16 marzo al 15 luglio.

L’aviazione generale, attraverso gli scali di Linate Prime e Malpensa Prime, ha gestito complessivamente 27.253 movimenti nel 2021, in crescita del 74,1% rispetto all’anno precedente, in incremento anche rispetto all’esercizio 2019 del +11,2%.