Portobello sottoscrive un accordo di finanziamento di 5 mln e stipula accordi per l’apertura di nuovi store per uno spazio complessivo di circa 5.800 mq

Portobello S.p.A. (nella foto, il presidente Pietro Peligra), Società proprietaria della omonima catena retail di prodotti di qualità a prezzi accessibili e attiva attraverso l’attività di barter nel settore media advertising, comunica di aver sottoscritto un accordo di finanziamento per complessivi 5 milioni di euro con un primario istituto di credito italiano. L’operazione è finalizzata a sostenere il piano di investimenti pluriennali di Portobello, avendo nel contempo stipulato accordi vincolanti con primari partner commerciali attivi nel settore retail per l’apertura di nuovi store in tutta Italia, ai sensi dei quali è previsto che la rete commerciale aumenti di circa ulteriori 5.800 mq, paragonabili per caratteristiche e redditività a circa 23 store realizzati attraverso il concept standard di Portobello di 250 mq, entro i prossimi 12 mesi. I negozi saranno aperti presso i seguenti centri commerciali:

Mongolfiera Japigia, Bari

ESP, Ravenna

Le Corti Venete, Verona

Il Castello, Ferrara

Adriatico 2, Portogruaro (VE)

Il finanziamento, a tasso variabile e di tipo unsecured, ha un importo di euro 5 milioni, una durata di 5 anni con scadenza 30 giugno 2027 e un piano di rimborso su base semestrale posticipata, dopo un periodo di pre-ammortamento iniziale di 6 mesi.