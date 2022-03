FOPE, utile netto a 5 mln

Il Consiglio di Amministrazione di FOPE, azienda orafa italiana protagonista nel settore della gioielleria di alta gamma ha approvato il Bilancio Consolidato e il progetto di Bilancio di esercizio al 31 dicembre 2021. I Ricavi netti sono pari a Euro 40,3 milioni, in crescita del 55,0% rispetto a Euro 26,0 milioni nel 2020 e del 15,3% rispetto a Euro 35,0 milioni nel 2019. L’EBITDA si attesta a Euro 8,8 milioni, +122,7% rispetto a Euro 4,0 milioni nel 2020 e +29,6% rispetto a Euro 6,8 milioni nel 2019. Particolarmente significativo il dato dell’EBITDA margin che si attesta al 21,8%, superiore al dato pre-Covid 19 (19,4% nel 2019). L’EBIT è pari a Euro 6,8 milioni, in significativo miglioramento rispetto a Euro 2,3 milioni nel 2020 e a Euro 5,4 milioni nel 2019. L’EBIT margin si attesta al 16,8% (15,5% nel 2019). L’Utile Netto si attesta a Euro 5,0 milioni, in significativo miglioramento rispetto a Euro 1,7 milioni nel 2020 e in linea rispetto a Euro 4,9 milioni nel 2019. La Posizione Finanziaria Netta è cash positive per Euro 1,9 milioni, in forte miglioramento rispetto ad un Indebitamento Finanziario Netto di Euro 2,4 milioni al 31 dicembre 2020. Il Patrimonio Netto è pari a Euro 25,8 milioni, rispetto a Euro 20,6 milioni al 31 dicembre 2020. Nel mese di febbraio 2022 il Consiglio di Amministrazione ha deliberato la costituzione di una nuova società partecipata al 100% da FOPE S.p.A. denominata FOPE Deutschland Gmbh con sede in Germania. La costituzione della nuova società è un’azione che riferisce alla strategia perseguita in questi ultimi anni dal Gruppo di avere un presidio commerciale diretto dei mercati principali e ha già avuto riscontri molto positivi con le esperienze delle filiali americana e inglese. Il mercato tedesco in seguito ai volumi di vendite sviluppati e la dimensione della rete di concessionari ha raggiunto la maturità necessaria per avere la presenza di un ufficio Fope che segua e supporti sul territorio il consolidarsi delle partnership con i clienti e imprima una nuova fase di sviluppo e crescita. Il progetto di apertura della nuova filiale prevede la revisione della struttura organizzativa commerciale presente sul territorio tedesco, con inserimento di nuove figure, e per Fope Deutschland una piena operatività entro la chiusura del primo semestre 2022. Alla luce degli ottimi risultati registrati nel corso dell’esercizio 2021, pur senza sciogliere tutte le riserve in merito a potenziali evoluzioni future della situazione, si ritiene che l’impatto negativo generato dalla pandemia da Covid-19 sui mercati di interesse del Gruppo si possa considerare superato. I volumi delle vendite e gli ordini raccolti nei primi mesi del 2022 sono la conferma di queste indicazioni positive. Con riguardo allo scenario geopolotico caratterizzato dalle tensioni tra Russia e Ucraina, pur non potendo escludere eventuali effetti negativi indiretti in caso di deterioramente dell’economia dell’eurozona per il protrarsi del conflitto, si segnala che il Gruppo, non operando in tali mercati, non rileva fenomeni diretti che possano condizionare il positivo sviluppo delle attività del Gruppo stesso previsto per l’esercizio in corso. Sulla base delle previsioni elaborate dalla Società per l’esercizio 2022 sistima una crescita del volume delle vendite ed un risultato economico positivo. I risultati dei primi mesi del 2022 confermano tali previsioni e, di conseguenza, le suddette aspettative. Diego Nardin, nella foto, Amministratore Delegato di FOPE: “Chiudiamo positivamente il bilancio 2021 registrando una crescita significativa delle vendite e degli altri indicatori economici e dimostrando una forte solidità patrimoniale. Siamo soddisfatti del dato di chiusura dei ricavi che, come già anticipato a fine gennaio, risulta superiore alle aspettative iniziali; importante risultato realizzato in un contesto, quello del 2021, nel quale i mercati erano ancora condizionati dagli effetti negativi della pandemia. I volumi di ricavi raggiunti, coniugati con un’efficente gestione operativa dei costi, hanno generato un ottimo grado di marginalità riportando l’EBITDA margin ai valori pre – Covid 19. Analogamente agli aspetti economici, anche la gestione dei flussi finanziari è stata ottimale: abbiamo raggiunto una posizione finanziaria netta cash positive di Euro 1,80 milioni, realizzando tutti gli investimenti pianificati. Risultati di bilancio molto positivi, ma soprattutto segnali confortanti che testimoniano la ripresa del processo di crescita della Società, sempre con i paesi esteri in prima linea, e della continua affermazione del brand FOPE nella percezione dei nostri concessionari e dei nostri clienti. Nei primi mesi del 2022 la risposta dei mercati si è mantenuta ad ottimi livelli, confermando aspettative positive per il nuovo anno.”