RFI, aperto un nuovo sottovia stradale ad Augusta in Sicilia

Niente più attese davanti alle sbarre per gli automobilisti di Castelluccio, frazione del Comune di Augusta. Da ieri è aperto il nuovo sottovia stradale, realizzato da Rete ferroviaria italiana (nella foto, l’a. d. Vera Fiorani) grazie alla soppressione del passaggio a livello. L’opera è stata realizzata proprio in prossimità del passaggio a livello, eliminando i punti di interferenza con la linea ferroviaria e garantendo così maggiore regolarità alla circolazione dei treni. In ambito urbano, il nuovo sottovia realizza una ricucitura ottimale del reticolo stradale, assicurando ai cittadini una migliore e più sicura viabilità. Il sottovia – a carreggiata unica divisa in due corsie – ha una piattaforma stradale larga 8 metri e una lunghezza complessiva di circa 400 metri. Nella parte in tunnel è presente un marciapiede largo un metro e mezzo, sopraelevato rispetto al piano viario e accessibile anche con rampe per persone con mobilità ridotta. L’intervento è parte di un programma che prevede anche la realizzazione di un analogo sottovia in prossimità dell’altro passaggio a livello soppresso, quello di Brucoli. L’investimento complessivo è di circa 7 milioni di euro.