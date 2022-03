ILBE, ricavi in crescita

ILBE (Iervolino and Lady Bacardi Entertainment), società attiva nella produzione di contenuti cinematografici e televisivi (Euronext Growth Milan -IT0005380602 -IE e Euronext Growth Paris -IT0005380602 – ALIE), comunica che il Consiglio di Amministrazione, riunitosi in data odierna, ha approvato la Relazione Finanziaria consolidata nonché il Progetto di Bilancio di esercizio chiusi al 31 dicembre 2021. I ricavi e proventi operativi, inclusi i “government grant” rilevati per competenza economica avuto riguardo alle produzioni a cui si riferiscono, sono relativi prevalentemente, alle produzioni, Arctic Friends (Euro 47,5 milioni), Puffins (Euro 36,3 milioni), Dakota (Euro 5,1 milioni). I ricavi da licenza per l’utilizzo della pipeline (processi e metodologie di lavorazione per la produzione di contenuti animati) e della licenza per l’utilizzo dei caratteri animati sono stati pari a Euro 37,1 milioni (Euro 6,3 milioni nell’esercizio 2020). L’EBIT dell’esercizio 2021, prima di alcuni oneri non ricorrenti per Euro 0,9 milioni, ha raggiunto Euro 24,4, con una crescita del 7,2% vs l’analogo periodo dell’esercizio 2020; l’incidenza dell’EBIT sui ricavi risulta pari al 16,0%, in lieve flessione rispetto al 18,9% dell’esercizio 2020. L’esercizio 2021 si chiude con un utile netto di Gruppo pari ad Euro 18,4 milion, in leggera diminuzione rispetto all’esercizio 2020 (Euro 19,5 milioni), principalmente per il maggior peso degli oneri finanziari netti derivanti essenzialmente da differenze cambio su contratti in valuta. Il capitale investito netto è pari ad Euro 114,9 milioni, aumentato di Euro 32,2 milioni rispetto al saldo al 31 dicembre 2020. Il capitale circolante netto del Gruppo risulta positivo per Euro 4,6 milioni vs Euro 5,9 milioni dell’esercizio precedente. Nell’ambito del capitale circolante, si ricorda, sono compresi prevalentemente i government grant delle produzioni cinematografiche la cui monetizzazione, attraverso l’utilizzo in compensazione di altri tributi ovvero la cessione ad intermediari autorizzati, avverrà a partire dall’esercizio successivo. Le disponibilità liquide al 31 dicembre 2021 sono pari a Euro 3,2 milioni, stabili rispetto all’esercizio 2020 (Euro 3,5 milioni). Il Flusso di cassa complessivo assorbito nel periodo risulta negativo benché in miglioramento rispetto all’esercizio 2020 (Euro -0,3 milioni vs -4,4 milioni di Euro al 31 dicembre 2020). La posizione finanziaria netta al 31 dicembre 2021 presenta un saldo debitorio di Euro 29,3 milioni rispetto al saldo al 31 dicembre 2020 di Euro 15,6 milioni, in aumento principalmente per via di alcuni pagamenti per gli investimenti in opere filmiche (film Lamborghini e Muti) del secondo semestre 2021 sostenuti con nuovi finanziamenti. Si rileva anche che tra le principali operazioni finanziarie e di investimento caratterizzanti il periodo va menzionata l’emissione del prestito obbligazionario a medio termine di euro 10 milioni con scadenza 2028. Le risorse raccolte sono utilizzate dal Gruppo per la realizzazione di opere filmiche e audiovisive. Andrea Iervolino, nella foto, Presidente e Fondatore di ILBE, ha dichiarato: “Abbiamo raggiunto risultati ragguardevoli, frutto di una serie di scelte strategiche centrate. L’opzione importante di privilegiare crescita e creazione di valore nel tempo rispetto ad una maggiore profittabilità di breve periodo, si sta rilevando valida, tenuto conto che stiamo riuscendo a compendiare entrambi in modo oculato e che la profittabilità si sta mantenendo ad un livello molto soddisfacente, soprattutto rispetto al settore di riferimento. L’attuale inattesa guerra ci fa assistere con sgomento e dolore ad una tragedia immane. A livello di business, è importante evidenziare, in ogni caso, che ILBE non ha alcuna esposizione né passata né prevista verso il mercato russo. I nostri clienti – prosegue Iervolino – continuano a premiare la nostra corretta intuizione di investire e focalizzarci su format innovativi, come quello degli “short content” ed in futuro le nostre produzioni saranno dedicate sempre più alle piattaforme streaming. Tutto ciò, congiuntamente all’importante backlog, mi rende sereno ed ottimista rispetto al nostro ulteriore e continuo sviluppo, ed all’aumento delle opportunità di business da poter cogliere”.