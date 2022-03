Genova, torna Euroflora

Una rosa bianca e rossa, emblema di Genova. E’ una delle novità che verranno svelate alla XII edizione di Euroflora, mostra internazionale del fiore e della pianta ornamentale e unico appuntamento italiano tra le floralies riconosciute da AIPH (International Association of Horticultural Producers). L’appuntamento sarà ospitato nei parchi di Nervi per 16 giorni, dal 23 aprile all’8 maggio. Protagonisti, oltre alla stessa suggestiva location, 300 espositori, 90 giardini e 10 realizzazioni innovativi. A disposizione i visitatori avranno gli oltre 8 ettari di Parco Gropallo, Parco Serra e Parco Grimaldi. “Lo scorso anno, per motivi di Covid, non abbiamo potuto organizzare l’evento: finalmente quest’anno ci siamo – ha ricordato il sindaco di Genova, Marco Bucci – Il progetto è bello: abbiamo avuto tempo per prepararlo, il team ha lavorato molto bene e ci sono moltissime presenze. La tradizione di Euroflora è quella di mostrare piante e fiori che non si sono mai viste e succederà anche in questa edizione: avremo cose mai viste prima, come la “rosa di Genova”, bianca e rossa”. Si tratta di una rosa nata dalla collaborazione tra il Garden Club di Genova e Nirp International: bella, resistente, adattabile al cambiamento climatico, diventerà uno dei simboli della città. “C’è molta aspettativa sui visitatori – ha aggiunto il primo cittadino – ne aspettiamo tantissimi, anche se il Covid imporrà comunque delle limitazioni. Non mi interessa il risultato finale in termini di visitatori, ma che vengano qui, vivano un’esperienza molto bella e che Euroflora sia un fiore all’occhiello per la città”. Sono in corso di allestimento oltre 90 giardini, il più grande di più di 3mila metri quadri, mentre il più piccolo di 30. “Per due settimane l’attenzione si catalizza su un settore che, dopo il breve e traumatico stop imposto dal lockdown, ha visto una brillante ripresa nell’export, che fino a questo momento ha macinato tassi di espansione superiori al 30% – ha ricordato il presidente di Porto Antico, Mauro Ferrando – Ci auguriamo che possa mantenersi anche in questo periodo di rincari del costo dell’energia e delle materie prime”. Fil rouge dell’intera manifestazione è l’acqua: 16 fontane saranno un elemento scenografico determinante Il sindaco di Genova ha ricordato che “Euroflora per Nervi ha un effetto importantissimo: nell’augurarci che si ripeta il successo dell’ultima edizione e che, anzi, raddoppi, volevo ringraziare i cittadini nerviesi che avranno limitazioni, qualche difficoltà, ma nello stesso tempo potranno avere business, commercio. E’ un’occasione per Nervi di avere visibilità internazionale”. A promuovere l’appuntamento anche il calcio di Serie A: Genoa e Samp giocheranno infatti il derby del primo maggio con il logo di Euroflora sulle maglie.