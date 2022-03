Formula 1 annuncia che MSC Crociere sarà Global Partner per la stagione 2022

Formula 1 è lieta di accogliere MSC Crociere come Global Partner della prossima stagione 2022. L’accordo pluriennale ha preso il via in occasione del Gran Premio del Bahrain di giorni fa e ha visto MSC Crociere, uno dei brand crocieristici più grandi e in più rapida crescita al mondo, diventare il Cruise Partner ufficiale della Formula 1.

MSC Crociere e Formula 1 stanno inoltre lavorando per far coincidere gli scali di alcune delle navi della Compagnia con i weekend del Gran Premio, in modo da permettere agli ospiti in crociera di seguire dal vivo le competizioni durante la loro vacanza, andando così a coniugare l’emozione di una crociera MSC con l’incredibile esperienza della Formula 1.

Grazie a questa partnership unica, MSC Crociere sarà in grado di sfruttare il crescente seguito della Formula 1 per raccontare la sua ampia offerta di itinerari e offrire l’emozione della competizione automobilistica a tutti i suoi passeggeri nel mondo. Le navi della compagnia infatti visitano oltre 100 paesi e ospitano passeggeri di oltre 185 diverse nazionalità.

In qualità di leader globali nei rispettivi settori, MSC Crociere e Formula 1 saranno uniti per proporre un modello di business ancora più sostenibile. Entrambe le società hanno infatti intrapreso un percorso per raggiungere l’impatto zero e stanno sperimentando tecnologie e soluzioni ambientali all’avanguardia.

Stefano Domenicali, Presidente & CEO di Formula 1, ha dichiarato:“Siamo entusiasti di accogliere MSC Crociere come nuovo Global Partner della Formula 1, riunendo due marchi globali. Questa è una partnership perfetta per entrambi focalizzata sulla possibilità di offrire ai nostri fan e clienti la migliore esperienza a livello globale combinando divertimento, lusso e servizi. Entrambi siamo impegnati nella ricerca di soluzioni sostenibili, le intuizioni e l’esperienza di MSC sono perfettamente complementari alla nostra offerta globale e ci permetteranno di continuare a rilanciare il nostro brand.”

Pierfrancesco Vago, nella foto, Executive Chairman di MSC Cruises, ha commentato: “C’è una forte ambizione condivisa tra noi e F1 poiché entrambi siamo impegnati a investire nella ricerca per accelerare lo sviluppo e l’adozione di tecnologie di ultima generazione – sia marittime che ambientali nel nostro caso – per costruire un futuro sostenibile. Stiamo entrambi lavorando per continuare a migliorare le prestazioni ambientali con una visione chiara: costruire un’eredità duratura per le future generazioni. Non vediamo l’ora di far crescere la nostra partnership nel corso di questa entusiasmante stagione.”