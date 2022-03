Stellantis e LG Energy Solution investiranno 5 miliardi di dollari CAD in una joint venture per realizzare il primo impianto di produzione di batterie agli ioni di litio in Canada

Stellantis N.V. e LG Energy Solution (LGES) hanno annunciato la sottoscrizione di accordi vincolanti e definitivi per realizzare il primo impianto di produzione di batterie per veicoli elettrici su larga scala in Canada. La joint venture produrrà celle e moduli per batterie agli ioni di litio all’avanguardia per soddisfare una parte significativa delle esigenze di produzione dei veicoli di Stellantis in Nord America.

La joint venture investirà oltre 5 miliardi di dollari CAD (4,1 miliardi di dollari statunitensi) per avviare le attività, che includeranno un nuovissimo impianto di produzione di batterie a Windsor, Ontario, Canada. L’inizio delle attività per la costruzione dello stabilimento è previsto entro la fine dell’anno e l’avvio delle operazioni di produzione partiranno nel primo trimestre del 2024.

L’impianto mira ad avere una capacità produttiva annuale superiore a 45 gigawattora (GWh) e creerà fino a 2.500 nuovi posti di lavoro a Windsor e nelle aree circostanti. A livello comunale, provinciale e federale del governo canadese ha accettato di sostenere in pieno il successo dell’operazione della joint venture.

Con la collocazione dell’impianto di produzione a Windsor, Ontario, sede del più grande cluster automobilistico del Canada, Stellantis e LGES prevedono che lo stabilimento farà da catalizzatore per la creazione di una solida catena di fornitura di batterie nella regione. Il Canada è impegnato a stabilire un ampio ecosistema locale di batterie sfruttando, tra gli altri fattori, una posizione di leadership nella produzione di elettricità da fonti rinnovabili.

“La nostra joint venture con LG Energy Solution è un altro passo verso la realizzazione del nostro ambizioso piano di elettrificazione nella regione, che mira a raggiungere il 50% delle vendite di veicoli elettrici a batteria negli Stati Uniti e in Canada entro la fine del decennio”, ha dichiarato Carlos Tavares, nella foto, CEO di Stellantis. “Siamo grati all’amministrazione canadese a livello comunale, provinciale e federale per il sostegno dimostrato e per l’impegno nel contribuire a posizionare il Canada come leader nella produzione di batterie per veicoli elettrici in Nord America.”

“Attraverso questa joint venture, LG Energy Solution si posizionerà come attore determinante nella realizzazione di catene di valore dell’energia verde nella regione”, ha dichiarato Youngsoo Kwon, CEO di LG Energy Solution. “Creare una joint venture per la produzione di batterie in Canada, riconosciuta come una delle nazioni leader per le risorse energetiche rinnovabili, è fondamentale per LG Energy Solution, che mira ad alimentare sempre più veicoli elettrici in tutto il mondo.”

“L’annuncio di oggi di una struttura leader mondiale per costruire batterie per veicoli elettrici a Windsor è un investimento nei nostri lavoratori, nelle nostre comunità e nel nostro futuro. Partnership come queste sono fondamentali per creare nuovi posti di lavoro e mettere il Canada all’avanguardia dell’economia pulita. Lavorando insieme, stiamo creando migliaia di nuovi posti di lavoro, facendo la differenza nella vita delle persone ora e assicurandoci che le generazioni future abbiano un ambiente pulito in cui vivere” ha sottolineato l’Onorevole Justin Trudeau, Primo Ministro del Canada

“Attrarre questo investimento multimiliardario assicurerà il posto dell’Ontario come hub nordamericano per la costruzione delle auto e delle batterie del futuro. Mentre ci assicuriamo investimenti che cambiano il gioco, stiamo anche collegando le risorse, le industrie e i lavoratori dell’Ontario settentrionale con la forza produttiva dell’Ontario meridionale per costruire catene di approvvigionamento locali. Ogni regione dell’Ontario ne beneficerà con la creazione di migliaia di posti di lavoro e un’economia più forte che funziona per tutti” ha commentato il Premier, Doug Ford

“Stellantis è il più grande datore di lavoro di Windsor e ha una ricca storia in questa comunità. Chrysler ha iniziato le operazioni in questa comunità nel 1925 e ha impiegato generazioni di lavoratori di Windsor-Essex nel suo stabilimento. Con questo annuncio, stiamo assicurando il futuro per migliaia di altri lavoratori locali e garantendo la posizione strategica di Windsor come sede del futuro dei veicoli elettrici del Canada. Mentre il mondo si orienta verso i veicoli elettrici, Windsor sarà presto sede dell’impianto di produzione di batterie che alimenta il tutto” ha detto il Sindaco di Windsor, Drew Dilkens

Come parte del piano strategico Dare Forward 2030, Stellantis ha annunciato piani per realizzare globalmente vendite di veicoli elettrici a batteria per cinque milioni di unità nel 2030, raggiungendo con i BEV il 100% del mix di vendite di autovetture in Europa e il 50% di autovetture e veicoli commerciali leggeri in Nord America. Stellantis ha inoltre aumentato la capacità pianificata di batterie da 140 GWh a circa 400 GWh, grazie al supporto di cinque impianti di produzione di batterie e di contratti di fornitura aggiuntivi.

LG Energy Solution, con quest’ultimo annuncio, si è assicurata una capacità di produzione di oltre 200 GWh in Nord America ogni anno, che consentirà la produzione di 2,5 milioni di veicoli elettrici ad alte prestazioni. Il produttore di batterie ha precedentemente annunciato piani per investire circa 4,6 miliardi di dollari statunitensi in impianti dedicati alla produzione di batterie in Nord America. A livello globale, LGES è in procinto di espandere la propria rete di produzione internazionale in più continenti, inclusi Paesi come Canada, Stati Uniti, Polonia, Indonesia, Cina e Corea del Sud.

La chiusura è soggetta alle consuete condizioni di chiusura, comprese le approvazioni normative.