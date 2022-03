Fincantieri, crescono i ricavi

Il Consiglio di Amministrazione di FINCANTIERI S.p.A., riunitosi sotto la presidenza di Giampiero Massolo, ha approvato il progetto di Bilancio di esercizio al 31 dicembre 2021 e il Bilancio consolidato al 31 dicembre 2021 redatti in conformità ai principi contabili internazionali (IFRS), nonché la Dichiarazione non Finanziaria al 31 dicembre 2021, redatta ai sensi del D. Lgs. del 30 dicembre 2016, n. 254.

Risultati consolidati 2021

Ricavi e proventi in crescita del 28,3%, a euro 6.662 milioni rispetto a euro 5.191 milioni nel 2020

in crescita del 28,3%, a euro milioni rispetto a euro 5.191 milioni nel 2020 EBITDA in aumento del 57,4% vs. 2020, pari a euro 495 milioni ed EBITDA margin a 7,4% , escluse le attività passanti (vs. 6,1% 2020) nonostante l’aumento dei prezzi delle materie prime

in aumento del 57,4% vs. 2020, pari a euro milioni ed a , escluse le attività passanti (vs. 6,1% 2020) nonostante l’aumento dei prezzi delle materie prime Risultato netto adjusted positivo per euro 92 milioni (negativo per euro 42 milioni nel 2020) e utile netto positivo per euro 22 milioni (negativo per euro 245 milioni nel 2020) dopo aver scontato oneri per amianto (euro 55 milioni) e per COVID-19 (euro 30 milioni)

positivo per euro milioni (negativo per euro 42 milioni nel 2020) e positivo per euro milioni (negativo per euro 245 milioni nel 2020) dopo aver scontato oneri per amianto (euro 55 milioni) e per COVID-19 (euro 30 milioni) Indebitamento finanziario netto, pari ad euro 859 milioni (euro 1.062 milioni al 31 dicembre 2020), in diminuzione nonostante l’incremento dei volumi di produzione e gli investimenti del periodo, riflette la positiva performance del settore cruise con consegne pienamente in linea con il programma di produzione e le previsioni di spesa

Andamento operativo

Carico di lavoro complessivo 115 navi, euro 35,5 miliardi pari a 5,3 volte i ricavi 2021, di cui:

Backlog : euro 25,8 miliardi e 91 navi in consegna fino al 2029

: euro miliardi e navi in consegna Soft backlog: ca. euro 9,7 miliardi

Volumi di produzione a livelli record per lo sviluppo dell’ingente carico di lavoro ed il rispetto del piano di consegne, con 16,4 milioni di ore lavorate vs. 13,1 milioni del 2020 e 15,6 milioni del 2019

per lo sviluppo dell’ingente carico di lavoro ed il rispetto del piano di consegne, con vs. 13,1 milioni del 2020 e 15,6 milioni del 2019 Consegnate 19 navi da 12 stabilimenti

da Investimenti pari a 358 milioni volti a supportare l’efficientamento produttivo dei cantieri italiani e esteri e sviluppare lo standard tecnologico

pari a volti a supportare l’efficientamento produttivo dei cantieri italiani e esteri e sviluppare lo standard tecnologico Offshore wind – VARD si conferma leader di mercato nella produzione di Service Operation Vessels per l’industria wind offshore in termini di ordini acquisiti e diversificazione della clientela

Iniziative strategiche

Cold Ironing : accordo con Enel X per la realizzazione e gestione di infrastrutture portuali a basso impatto ambientale e per l’elettrificazione delle attività logistiche a terra

: accordo con per la realizzazione e gestione di infrastrutture portuali a basso impatto ambientale e per l’elettrificazione delle attività logistiche a terra Transizione ecologica : costituita Power4Future per la produzione di batterie al litio, per uso navale ed industriale

: costituita per la produzione di batterie al litio, per uso navale ed industriale Connected vehicles and smart roads : accordo con Almaviva per processo di digitalizzazione del settore dei trasporti e della logistica, a cui si aggiunge un accordo del 2022 con Almaviva e Leonardo per la sicurezza delle infrastrutture del Paese

: accordo con per processo di digitalizzazione del settore dei trasporti e della logistica, a cui si aggiunge un accordo del 2022 con e per la sicurezza delle infrastrutture del Paese Automazione industriale : accordo con Comau volto allo sviluppo di soluzioni per la saldatura robotizzata

: accordo con volto allo sviluppo di soluzioni per la saldatura robotizzata Navi a idrogeno : accordo con MSC e SNAM per uno studio di fattibilità finalizzato a esaminare i requisiti per la costruzione della prima nave da crociera al mondo alimentata a idrogeno

: accordo con e per uno studio di fattibilità finalizzato a esaminare i requisiti per la costruzione della Idrogeno verde : firmato un Protocollo d’intesa con Enel Green Power Italia per individuare possibili soluzioni per la produzione, la fornitura, la gestione e l’utilizzo di idrogeno verde per le aree portuali e il trasporto marittimo a lungo raggio

: firmato un Protocollo d’intesa con per individuare possibili soluzioni per la produzione, la fornitura, la gestione e l’utilizzo di idrogeno verde per le aree portuali e il trasporto marittimo a lungo raggio Decarbonizzazione: sottoscritto un Memorandum of Understanding con ENI , con l’obiettivo di avviare una collaborazione per promuovere iniziative finalizzate alla decarbonizzazione in ambito energetico, dei trasporti e dell’economia circolare

sottoscritto un Memorandum of Understanding con , con l’obiettivo di avviare una collaborazione per promuovere iniziative finalizzate alla decarbonizzazione in ambito energetico, dei trasporti e dell’economia circolare Difesa europea: siglato accordo con Navantia al fine di rafforzare la collaborazione nel settore navale e marittimo nella Difesa Europea e presentata offerta per la Modular and Multirole Patrol Corvette (MMPC) dal consorzio formato da Fincantieri, Naval Group e Navantia

Sostenibilità

Al via il programma degli asili aziendali a conferma dell’impegno e l’attenzione posta per il benessere delle proprie persone

a conferma dell’impegno e l’attenzione posta per il benessere delle proprie persone Sustainable Finance : perfezionata la prima linea di credito di trade finance a supporto di un progetto green per la costruzione di una nave destinata ad operare in campi eolici offshore e sottoscritto primo construction loan sustainability linked per la costruzione di una nave da crociera

: perfezionata la prima linea di credito di trade finance a supporto di un progetto green per la costruzione di una nave destinata ad operare in campi eolici offshore e sottoscritto primo construction loan sustainability linked per la costruzione di una nave da crociera Carbon Disclosure Project (CDP) ha assegnato al Gruppo il rating A- in una scala da A, valore massimo, a D per l’impegno profuso nella lotta al cambiamento climatico

(CDP) ha assegnato al Gruppo il rating A- in una scala da A, valore massimo, a D per l’impegno profuso nella lotta al cambiamento climatico Sustainalytics , società controllata da Morningstar e specializzata nella valutazione delle aziende nella gestione dei rischi ESG, per il primo anno, ha posizionato Fincantieri nella fascia “Low Risk” e al 6° posto su 121 società del paniere Heavy Machinery and Trucks

, società controllata da Morningstar e specializzata nella valutazione delle aziende nella gestione dei rischi ESG, per il primo anno, ha posizionato Fincantieri nella fascia “Low Risk” e al 6° posto su 121 società del paniere Heavy Machinery and Trucks Universum ha classificato Fincantieri al primo posto per il terzo anno consecutivo come “Italy’s Most Actractive Employer” fra le aziende del settore “Manufacturing, Mechanical and Industrial Engineering”

ha classificato Fincantieri al primo posto per il terzo anno consecutivo come “Italy’s Most Actractive Employer” fra le aziende del settore “Manufacturing, Mechanical and Industrial Engineering” Green Star 2021 : Fincantieri al 1° posto in Italia, nel settore “Ingegneria, costruzione e infrastrutture” per l’impegno verso la green economy secondo l’Istituto Tedesco di Qualità (ITQF)

: Fincantieri al 1° posto in Italia, nel settore “Ingegneria, costruzione e infrastrutture” per l’impegno verso la green economy secondo l’Istituto Tedesco di Qualità (ITQF) Excellence in Safety Award: Shipbuilders Council of America (SCA) ha riconosciuto a Fincantieri Marinette Marine il premio “Excellence in Safety Award” e a Fincantieri Bay Shipbuilding (Sturgeon Bay) il premio “Improvement in Safety Award”, per la salute e sicurezza dei due cantieri

Delibere del Consiglio di Amministrazione

Approvato il progetto di Bilancio di esercizio di Fincantieri S.p.A. al 31 dicembre 2021

Approvato il Bilancio consolidato al 31 dicembre 2021

Approvata la Dichiarazione non Finanziaria al 31 dicembre 2021 , redatta ai sensi del D.Lgs. del 30 dicembre 2016, n. 254

, redatta ai sensi del D.Lgs. del 30 dicembre 2016, n. 254 Approvate la Relazione sul Governo Societario e gli Assetti Proprietari e la Relazione sulla politica in materia di remunerazione e sui compensi corrisposti

Assemblea ordinaria degli Azionisti in unica convocazione

A margine della riunione del Consiglio Giuseppe Bono, nella foto, Amministratore Delegato di Fincantieri ha commentato: “I risultati presentati oggi dimostrano la capacità e la resilienza di Fincantieri nel rispondere ad una crisi, quella legata alla pandemia, che ha colpito l’azienda e i suoi clienti. In tale contesto, la società ha saputo mantenere gli ordini e tutti i suoi impegni, consegnando le navi nei tempi concordati. La spinta inflazionistica, la scarsità delle materie prime e il conflitto in corso rendono ancora più complesso e incerto lo scenario attuale. Il momento particolarmente difficile che stiamo attraversando richiede quindi la massima coesione e determinazione di tutto il personale nell’affrontare le difficoltà emergenti. I risultati di oggi, infatti, dimostrano appieno l’impegno e la dedizione di tutti i lavoratori e dei nostri fornitori.” Bono ha poi concluso: “Siamo certi che, forti di questo senso di responsabilità, la nostra società saprà ancora una volta rispondere con il massimo impegno alle sfide future, e, al contempo, mettere a disposizione del Paese tutte le competenze che ha acquisito in questi anni, sia in Italia che all’estero. Siamo orgogliosi, infatti, di essere diventati un’azienda globale che però è rimasta ben radicata in Italia, contribuendo così in maniera significativa allo sviluppo dei territori in cui opera”.