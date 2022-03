Messi diventa cittadino onorario di San Severino Marche

Lionel Andrés Messi Cuccittini (nella foto) diventerà cittadino onorario di San Severino Marche: il riconoscimento al campione argentino, nato a Rosario il 24 giugno 1987, verrà conferito in occasione del consiglio comunale di venerdì. Leo è figlio di Jorge Horacio Messi e di Maria Celia Cuccittini e le sue lontane origini sono italiane: il suo trisavolo, Angelo Messi, emigrò da Recanati nel 1883; della stessa cittadina marchigiana è il bisavolo Angelo, mentre le origini materne sarebbero settempedane. Il legame con San Severino Marche deriva dalla nonna del campione, come risulterebbe dalle ricerche condotte dal giornalista e sociologo della emigrazione marchigiana in Argentina, Fiorenzo Santini, e da Gabriele Cipolletta, settempedano appassionato di calcio e allenatore. “È stato Jorge, il padre di Leo, a chiedermi notizie sulla cittadinanza della moglie Maria Cecilia, ma il cognome Cuccittini in Italia non esiste”, ricorda oggi Fiorenzo Santini, che dopo quell’incontro ebbe un’intuizione: “Che il nome poteva essere stato registrato male all’arrivo dai Cuccittini, che emigrarono dal nostro Paese anni fa”. Ed in effetti fu proprio così, perché “il nome originario della famiglia Cuccittini era invece Coccettini e proveniva proprio da San Severino Marche”. Le ricerche di Santini lo hanno portato lontano nel tempo: “Ho ritrovato il certificato storico della famiglia emigrata prima in Brasile poi in Argentina e questo certificato combacia perfettamente con un certificato argentino avuto da un cugino della mamma di Lionel”.

Ci sono voluti più di tre anni per giungere alla ricostruzione completa dei legami tra Messi e la Città di San Severino Marche per il tramite della famiglia Coccettini e questa settimana si concretizzeranno con la cittadinanza onoraria alla ‘Pulce’ oggi al Paris Saint Germain e con l’invito al diretto interessato perché sia presente alla consegna dell’onorificenza.