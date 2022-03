Herbert Smith Freehills Studio Legale assiste Webuild nel project financing del progetto autostradale RV555 in Norvegia da oltre €1 mld

L’ufficio di Milano di Herberth Smith Freehills, con un team guidato dall’Avv. Simone Egidi, ha assistito Webuild (nella foto, l’a. d. Pietro Salini) in qualità di Sponsor e membro della cordata aggiudicataria del progetto insieme a Macquarie Capital e la sudcoreana SK Ecoplant nel finanziamento su base project della progettazione, costruzione e gestione del sistema viario RV555 in Norvegia e nella negoziazione della relativa documentazione.

Il progetto PPP, con un valore complessivo dell’investimento di 19,8 miliardi di corone norvegesi (2 miliardi di euro), di cui oltre 1 miliardo per le sole attività di progettazione e costruzione che includono un ponte sospeso di 900 metri, migliorerà la mobilità tra Bergen e l’isola di Sotra e rappresenta il più grande contratto nel settore trasporti nella storia della Norvegia ad oggi.

La progettazione e la costruzione saranno eseguite da un consorzio internazionale di costruttori partecipato da Webuild (al 35%), con la spagnola FCC Construcción (35%) e la sudcoreana SK ecoplant (30%). Il contratto complessivo farà capo alla società di progetto Sotra Link AS, partecipata da Macquarie Capital, la sudcoreana SK ecoplant e Webuild. Sotra Link AS gestirà la nuova infrastruttura per 25 anni, a partire dall’apertura al traffico programmata nel 2027. Il progetto è realizzato per conto della Norwegian Public Roads Administration (NPRA).