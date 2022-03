Gran Galà del Calcio AIC, Antonio Conte è il nuovo allenatore dell’anno

Sono Romelu Lukaku e Cristiana Girelli i vincitori del Gran Galà del Calcio AIC, l’evento di consegna dei premi dell’Associazione Italiana Calciatori relativi alla scorsa stagione calcistica. Il centravanti belga ex Inter e l’attaccante bresciana della Juventus sono i trionfatori dei premi “assoluti”, scelti da una giuria formata da allenatori, arbitri, C.T. ed ex C.T. della Nazionale ma, soprattutto, dai calciatori e dalle calciatrici di Serie A.

Nelle altre categorie, Antonio Conte (nella foto) si è aggiudicato il titolo di Allenatore dell’Anno, e l’Inter il riconoscimento quale Società dell’Anno, mentre Daniele Orsato è stato votato per il secondo anno consecutivo Arbitro dell’Anno dopo il trionfo nella stagione 2019-2020 e, tra i Giovani di Serie B, successo per Samuele Ricci dopo la grande annata in maglia Empoli. Definite poi anche le TOP 11 ruolo per ruolo, sia al maschile che al femminile, per due formazioni davvero eccezionali. Tra gli uomini spicca in particolare una presenza massiccia di giocatori dell’Inter campione d’Italia con Hakimi, De Vrji e Bastoni in difesa, Barella a centrocampo e Lukaku in attacco. Non sono poi mancate le conferme – da Donnarumma e Theo Hernandez a Cristiano Ronaldo – ma pure le sorprese con le prime volte di Kessie, Chiesa e Muriel.

Al femminile invece premiati in particolare i blocchi di Juventus e Roma con Francesca Durante in porta e Benedetta Glionna in attacco uniche eccezioni.

“È veramente un onore – ha dichiarato Lukaku – essere stato votato miglior giocatore in assoluto ed essere entrato nella Top 11 dell’anno scorso della Serie A. Voglio ringraziare tutti quelli che hanno votato per me e in particolare i miei compagni perché penso che senza la squadra non avrei potuto farcela. Abbiamo vinto insieme, l’allenatore è stato sempre accanto a noi così come la società e i tifosi”.

“Essere votata Calciatrice dell’Anno per il secondo anno di fila è motivo di grande orgoglio ma sono ancora più felice per aver aiutato la mia squadra con le prestazioni, con i gol e con quello che abbiamo fatto insieme la scorsa stagione – le parole invece di Cristiana Girelli”.