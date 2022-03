Icam Cioccolato, cresce il fatturato

Icam Cioccolato, azienda leader nella produzione e commercializzazione di cioccolato e semilavorati del cacao, ha chiuso il 2021 con un fatturato di 189 milioni di euro, cresciuto del 7%. Il trend di crescita, informa una nota, ha visto l’azienda partire da un fatturato che nel 2015 si attestava sui 135 milioni di Euro, registrando un aumento del 40% nel periodo. Sono 25.000 le tonnellate di fave di cacao acquistate nel corso dell’anno (+4% rispetto al 2020) con vendite dirette per il 60% al mercato estero e al 40% sul mercato italiano. Tra le tre principali aree di business, i prodotti a marchio dell’azienda (Vanini, Agostoni e Icam Professional) contano per il 42% del fatturato, quelli in private label presenti nella gran parte delle insegne della grande distribuzione italiana ed estera per il 40% e infine, i prodotti semilavorati forniti all’industria dolciaria per il 18%.