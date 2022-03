Eni, utile netto a 5,821 mln

Il Consiglio di Amministrazione, riunitosi sotto la presidenza di Lucia Calvosa, ha approvato il bilancio consolidato e il progetto di bilancio di esercizio di Eni (nella foto, l’a. d. Claudio Descalzi) per il 2021 che chiudono rispettivamente con l’utile netto di €5.821 milioni e l’utile netto di €7.675 milioni.

I dati del bilancio 2021 hanno recepito alcuni adeguamenti di minore rilevanza rispetto al comunicato stampa del preconsuntivo diffuso il 18 febbraio 2021 per, essenzialmente, riflettere il completamento del processo di approvazione del piano di Gruppo e la stima del risultato del quarto trimestre della joint venture Saipem a seguito del differimento dei tempi di approvazione del bilancio della partecipata. Pertanto, l’utile netto del bilancio consolidato si ridetermina in €5.821 milioni.

Il Consiglio ha deliberato di proporre all’Assemblea la distribuzione del dividendo di €0,86 per azione per l’esercizio 2021, di cui €0,43 distribuiti in acconto nel settembre 2021. Il dividendo a saldo di €0,431 per azione sarà messo in pagamento a partire dal 25 maggio 2022 con stacco cedola il 23 maggio 2022.

Nella stessa riunione il Consiglio di Amministrazione ha altresì approvato il bilancio consolidato redatto in base alle nuove disposizioni europee per la standardizzazione dei linguaggi di comunicazione (regolamento ESEF – European Single Electronic Format) che prevedono l’adozione dello standard «inline XBRL» e l’etichettatura degli schemi del bilancio consolidato utilizzando la tassonomia IFRS adottata dall’ESMA.

La Relazione finanziaria annuale 2021, di cui all’art.154-ter del TUF, è stata messa a disposizione del Collegio Sindacale e della Società di revisione. La Relazione sarà resa disponibile al pubblico entro la prima decade di aprile presso la sede sociale, sul sito internet della società, eni.com e con le altre modalità previste dalla normativa vigente unitamente alle relazioni del Collegio Sindacale e della Società di revisione.

Il Consiglio di Amministrazione ha approvato anche la Dichiarazione consolidata di carattere Non finanziario (“DNF”) redatta ai sensi del D.Lgs. n. 254/2016, che è stata inclusa nella Relazione finanziaria annuale (sezione ad hoc della relazione sulla gestione). La DNF illustra le attività del gruppo, il suo andamento, i risultati e l’impatto prodotto con riferimento ai temi ambientali, lotta al cambiamento climatico, sociali, attinenti al personale, al rispetto dei diritti umani e alla lotta contro la corruzione attiva e passiva.

Il Consiglio di Amministrazione ha altresì approvato la Relazione sul governo societario e gli assetti proprietari, di cui all’art. 123-bis del TUF, e la Relazione sulla Remunerazione, di cui all’art. 123-ter del TUF, che saranno rese pubbliche presso la sede sociale e nella sezione “Documentazione” del sito internet della società e con le modalità previste dalla legge, contestualmente alla pubblicazione della Relazione finanziaria annuale 2021.

Il Consiglio di Amministrazione ha inoltre convocato l’Assemblea degli Azionisti per l’11 maggio 2022 in unica convocazione, per deliberare, tra l’altro, sull’approvazione del bilancio di esercizio 2021 e sull’attribuzione dell’utile.