Torna Bologna Children’s Book Fair

Tra le mostre anche un focus sui libri ucraini, per garantirne la presenza in fiera, e l’esposizione Indie Italian Publishers, dedicata ai piccoli editori italiani. Dopo due anni di edizioni virtuali, torna in presenza a Bologna ‘Bologna Children’s Book Fair’, la fiera dei libri per ragazzi. Per la 59/a volta, dal 21 al 24 marzo, il capoluogo emiliano accoglierà nei padiglioni della fiera la comunità internazionale di professionisti. Saranno oltre 1000 gli espositori provenienti da 90 paesi con 250 appuntamenti. “Molto di più di quanto ci saremmo aspettati” afferma Elena Pasoli, Exhibition Manager di BCBF. “Tutti i continenti sono rappresentati, la risposta del settore è stata ed è sorprendente. Abbiamo naturalmente il cuore pesante per quanto sta succedendo ed è con grande dolore che dobbiamo accettare l’assenza degli editori ucraini e russi”. Tra i focus dell’edizione 2022 di Bologna Children’s Book Fair, ci saranno numerose tematiche che confermano il ruolo primario dell’evento nello scouting delle nuove tendenze editoriali mondiali, dei mercati in più rapida crescita e nelle più innovative opportunità, forme e modalità di business che vedono la luce in ogni parte del mondo. Un palcoscenico delle tendenze in atto ma anche e soprattutto delle strade che il settore percorrerà negli anni futuri. Il palinsesto fieristico comprende inoltre numerose iniziative organizzate nella cornice di Aldus Up – European Book Fairs Network, progetto co-finanziato dall’Unione Europea nell’ambito del programma Creative Europe. Quest’anno, il programma professionale della fiera beneficia anche del sostegno dell’Agenzia ICE per la promozione all’estero e l’internazionalizzazione delle imprese italiane e del Ministero degli Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale (MAECI), attraverso un programma di potenziamento fieristico che ha permesso di creare nuove aree di business, volte alla promozione dell’editoria e della creatività italiane, e di portare in Fiera una delegazione di circa 150 operatori esteri di alto profilo che arricchiranno il calendario di iniziative e potenzieranno l’offerta espositiva della fiera.