Tinaba: da aprile compravendita criptovalute direttamente da App con CheckSig

Attraverso una nuova sezione dell’App i clienti potranno acquistare e vendere sei tipi di criptovalute offrendo un servizio sicuro e semplice, alla portata di tutti

Il gruppo fintech di servizi bancari Tinaba e CheckSig, società italiana per le soluzioni Bitcoin e ‘cripto’, hanno siglato una partnership che permetterà ai clienti di Tinaba la compravendita di criptovalute direttamente da un’App.

La notizia è stata comunicata attraverso un comunicato stampa, nel quale si specifica che a partire da inizio aprile all’interno dell’App Tinaba sarà presente una nuova sezione in cui i clienti potranno acquistare e vendere sei tipi di criptovalute: Bitcoin, Ethereum, Ripple, Zcash, Litecoin e Bitcoin Cash.

“Le criptovalute si caratterizzano sempre più come un nuovo asset e riscuotono l’attenzione crescente delle istituzioni finanziarie e dei piccoli risparmiatori”, dice Matteo Arpe, AD di Tinaba. L’AD del gruppo fintech sostiene che la partnership con un’azienda affidabile come CheckSig permette loro di offrire un servizio sicuro e semplice, che sia in grado di soddisfare le esigenze di investimento e di conoscenza dei loro clienti.