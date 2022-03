Innovazione: la chiave per lo sviluppo avanzato di VOOPOO

VOOPOO rivela i quattro principali modelli di innovazione che costituiscono la forza propulsiva alla base del successo dell’azienda

VOOPOO, leader nella produzione di vaporizzatori, ha da poco pubblicato una recensione sullo sviluppo dell’azienda che, in un contesto di mercato caratterizzato da relazioni internazionali complesse, maggiori costi operativi, intensificazione della concorrenza e similarità dei prodotti, rivela i quattro principali modelli di innovazione che costituiscono la forza propulsiva alla base del successo dell’azienda: innovazione tecnologica per garantire uno slancio a lungo termine, innovazione dei sistemi per generare una vitalità continuativa, innovazione operativa per espandere la presenza del marchio e innovazione dei prodotti per conquistare nuove quote di mercato.

Primo modello di innovazione: innovazione tecnologica per garantire uno slancio a lungo termine

L’innovazione tecnologica, in quanto elemento fondamentale, genera un impulso continuativo per lo sviluppo. VOOPOO ha determinato il concetto strategico di investimento nel progresso tecnologico e di sviluppo di tecnologie avanzate e originali.

All’insegna della creatività, nel 2017 VOOPOO ha sviluppato i chip della serie GENE e ha collaborato con DRAG per centrare l’allora record mondiale di velocità di accensione. I prodotti sono stati apprezzati da oltre 4 milioni di utenti in tutto il mondo e vengono tuttora considerati un’icona del settore. Nel 2019 l’innovativo e compatto modello VINCI si è affermato come la nuova tendenza nel comparto Pod Mod. Il 2020 ha visto il prodotto DRAG X/S affermarsi tra i migliori best seller a livello mondiale, grazie alle performance eccezionali e all’innovativo design in metallo e cuoio. VOOPOO nel 2021 ha guardato in modo innovativo alle piattaforme di svapo PNP/TPP/ITO e ha iniziato a fissare i nuovi standard tecnici del segmento.

Grazie all’approfondita ricerca e al controllo sistematico dei segmenti di mercato, alla scrupolosa attenzione ai prodotti e alle tecnologie, allo spirito all’avanguardia e innovativo e alla fiducia posta nell’innovazione tecnologica, VOOPOO ha progredito sul mercato mondiale e ha conquistato la fiducia degli utenti globali.

Dato che l’innovazione scientifica e tecnologica rappresenta la forza produttiva principale di un’azienda, nonché l’unico metodo per conquistare una posizione di leadership internazionale, VOOPOO ha creato un proprio centro di innovazione globale con cui collaborano oltre 500 tecnici R&D, contemporaneamente impegnati in più progetti. Il modello di innovazione adottato consentirà a VOOPOO di aumentare il numero delle scoperte tecnologiche e favorirà l’implementazione e lo sviluppo della sua strategia globale.

Secondo modello di innovazione: innovazione dei sistemi per generare una vitalità continuativa

L’innovazione dei sistemi, una chiave di volta, genera una piattaforma di progresso aperta, forma una solida struttura che si estende dall’intero gruppo verso ogni comparto aziendale e crea un modello ad alto valore per lo sviluppo dell’impresa. VOOPOO implementa un sistema di ricerca e sviluppo su quattro livelli, dalla ricerca allo sviluppo prodotti: un modello di piattaforma innovativo che integra un istituto di ricerca, ricercatori specializzati, consulenti esperti e progetti ad hoc in diversi campi, come la ricerca di base, i nuovi materiali, l’atomizzazione innovativa, la tecnologia basata sul tabacco riscaldato (HNB), la produzione intelligente e la logistica moderna.

Dal 2022 VOOPOO ha depositato richieste per oltre 1.000 casi di proprietà intellettuale. L’azienda gestisce 3 centri R&D in tutto il mondo, orientati alla ricerca di base, al progresso nelle tecnologie dello svapo e dei chip e alle scienze della vita. Ha anche creato 6 centri di produzione e lavorazione, conformi alle buone pratiche di fabbricazione (GMP), che occupano una superficie totale di 120.000 metri quadri. Allo stesso tempo, VOOPOO collabora anche con molte università nell’ambito dei materiali innovativi, per realizzare un sistema di ricerca e sviluppo orientato al futuro in grado di integrare produzione, studio e ricerca.

Per tutelare i diritti di proprietà intellettuale indipendenti e stimolare la creatività, VOOPOO ha predisposto un sistema gestionale della proprietà intellettuale globale, a pieno servizio e con processi completi. Considerando il numero crescente di competitor e prodotti concorrenti, e anche la contraffazione sempre più diffusa, VOOPOO ha fatto richiesta di registrazione di quasi 600 marchi a livello internazionale, al contempo brevettando marchi di fabbrica difensivi per impedire la registrazione preventiva di marchi uguali o analoghi da parte di terze parti, contrastando così il parassitismo commerciale e tutelando il proprio brand e la propria reputazione.

Nel mese di marzo del 2022, il marchio di fabbrica principale di VOOPOO è stato inserito nell'”Elenco di protezione dei marchi strategici della provincia del Guangdong per il 2021″. Va sottolineato che, tra i 580 marchi presenti nell’elenco, solo 3 rientrano nel settore dello svapo.

Per promuovere la conformità e la standardizzazione nel mercato globale, VOOPOO ha anche implementato una propria strategia in materia e nei primi mesi del 2019 ha creato un dipartimento per la conformità internazionale. L’azienda si è impegnata a fondo anche nella determinazione dello standard GB in Cina, ha depositato una richiesta di autorizzazione alla vendita di tipo PMTA negli Stati Uniti (VOOPOO è tra i primi ad aver presentato una domanda PMTA) e ha operato nell’ambito degli standard europei TPD3.

Terzo modello di innovazione: innovazione operativa per espandere la presenza del marchio

L’innovazione operativa, come mezzo efficace, consente all’azienda di mantenere una mentalità aperta e di condividere risorse, realizzare catene industriali e ottenere una maggiore crescita.

Nell’Era 1.0 delle operazioni, l’upstream corrisponde alla produzione, il midstream al marketing e il downstream ai canali, tutti chiaramente distinti tra loro, con notevoli vantaggi per ciascuna di queste fasi. Nell’Era 2.0 l’upstream, il midstream e il downstream ovviamente diventano inseparabili: produzione, marketing e canali sono strettamente intrecciati. L’ecosistema dell’intera catena industriale riflette l’attuale domanda strategica di consumo di terminali, di distribuzione dei canali e di cooperazione internazionale.

In base alle esigenze del settore, VOOPOO ha realizzato una struttura aziendale strategica diversificata per rispondere pienamente alle esigenze di ogni parte. Ha formato una catena industriale dello svapo completa, con l’integrazione di ricerca e sviluppo, fabbricazione, branding e canali, ottenendo vantaggi differenziati, esclusivi e irripetibili grazie all’integrazione della catena del valore industriale.

Attualmente, VOOPOO ha realizzato una competitività assoluta nel mercato su scala globale, riservando oltre 200 prodotti all’anno a diversi mercati mondiali. Nell’arco di 3 anni ha stretto rapporti di cooperazione a lungo termine con partner in oltre 70 paesi e regioni, oltre ad aver aperto 6 filiali estere specializzate nelle operazioni regionali negli Stati Uniti, nel Regno Unito, in Indonesia, Canada e altri paesi ancora. Ha formato una rete di 100.000 punti vendita internazionali per plasmare la portata globale del proprio brand.

Quarto modello di innovazione: innovazione dei prodotti per conquistare nuove quote di mercato

In ultima analisi, l’innovazione adottata da VOOPOO corrisponde all’innovazione dei prodotti, un fattore che rafforza ulteriormente la già solida posizione di mercato dell’azienda.

Nell’edizione 2021 degli Ecigclick Vape Awards, VOOPOO ha conquistato i premi Miglior kit di svapo per principianti, Miglior POD, Miglior MOD e Miglior serbatoio sub-ohm rispettivamente con i suoi quattro prodotti ARGUS, DRAG Nano 2, DRAG 3 e TPP-X, a riprova delle intuizioni di VOOPOO orientate ai consumatori e dell’innovazione diversificata in base al prodotto.

Con l’evoluzione dell’ambiente di mercato e dell’innovazione tecnologica, anche la domanda di prodotti per lo svapo è in costante aggiornamento; i prodotti personalizzati, leggeri e multifunzione si stanno sempre più affermando presso gli utenti. Data questa tendenza, e per rispondere al valore richiesto dai clienti, VOOPOO ha deciso di inaugurare una nuova era con il lancio di un portafoglio che include DRAG, VINCI, ARGUS e V, quattro linee prodotti di base che propongono soluzioni maggiormente in linea con gli utenti, e continua ad adattare l’esperienza dei clienti e a esplorare il mercato mondiale.

Aderendo a questi quattro modelli, VOOPOO con la sua innovazione ha determinato un buon esempio per lo sviluppo dei brand dello svapo.

Nel mondo di oggi, in rapida evoluzione, diventa sempre più importante essere orientati al futuro a lungo termine. VOOPOO continuerà a perseguire il valore generato dagli obiettivi di lunga portata. Dinnanzi ai problemi comuni a tutto il settore, VOOPOO sta seguendo un percorso unico per lo sviluppo dell’innovazione.

“Gli investimenti a lungo termine in innovazione tecnologica vanno pianificati a lungo termine. Per realizzare appieno l’integrazione tra tecnologia e prodotti dobbiamo avere il coraggio di andare incontro all’incertezza e di rafforzare la cooperazione con i partner”, ha osservato EVEREST, fondatore e CEO di VOOPOO.

VOOPOO è fermamente convinta che i buoni prodotti siano fondamentali per lo sviluppo sostenibile del segmento. L’azienda dovrebbe essere amica del tempo e all’avanguardia dal punto di vista tecnologico, e collaborare con gli utenti e i partner per promuovere insieme lo sviluppo sostenibile del settore. Sicuramente il futuro appartiene al pensiero a lungo termine e VOOPOO auspica di coinvolgere più partner nel proprio sviluppo.