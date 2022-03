Gelesis® annuncia i risultati preliminari del lancio nazionale di Plenity®: livelli record di prescrizioni e del traffico online

Le prescrizioni per nuovi pazienti che useranno Plenity sono aumentate di 3,5 volte nelle prime tre settimane del lancio della campagna sui media nazionali. L’azienda ha previsto ricavi netti per 58 milioni di dollari nel 2022, l’anno del primo lancio completo

Gelesis (NYSE: GLS), produttore di Plenity, ha annunciato i risultati preliminari della sua ampia campagna di sensibilizzazione condotta sui media che è iniziata il 31 gennaio 2022. Nelle prime tre settimane il traffico online è triplicato e il numero di persone che richiedono una nuova prescrizione è aumentato di 3,5 volte rispetto ai mesi precedenti, quando le quantità erano limitate. Gelesis anticipa che i ricavi netti nel 2022, il primo anno del lancio completo di questo prodotto, saranno pari a circa 58 milioni di dollari, confermando le previsioni comunicate dall’azienda agli inizi di quest’anno.

Gelesis ha acquisito circa 4.700 nuovi membri Plenity alla settimana nelle prime tre settimane della campagna, che si aggiungono ai membri preesistenti che continuano a usare la prescrizione Plenity.

Approssimativamente il 70% dei membri Plenity non ha mai provato finora un prodotto su prescrizione per la gestione del peso e ciò indica che Plenity sta portando nuove persone nella categoria di tali prodotti. Nelle prime due settimane dal lancio della campagna, per Plenity sono stati raggiunti volumi di ricerca organica pari a quelli riguardanti marche affermate di prodotti per la gestione del peso e per dimagrire, secondo dati di Google Trends®.

“Stiamo offrendo una soluzione per la salute comprovata clinicamente con la comodità che ci si aspetta dal commercio elettronico. È possibile cercare una prescrizione Plenity in qualunque momento, ovunque ci si trovi, a un prezzo accessibile”, spiega David Pass, Pharm.D., Direttore operativo e commerciale presso Gelesis. “Nel corso dei nostri studi clinici abbiamo osservato che 6 persone su 10 rispondevano e coerentemente con questo risultato, il 60% dei membri ha ordinato vari kit mensili nel periodo di tempo limitato in cui Plenity è stato disponibile. Siamo soddisfatti di quanto stiamo ascoltando dai membri in merito alla loro esperienza reale”.

Il partner esclusivo di Gelesis per la telemedicina, Ro, ha risposto alla crescente richiesta da parte dei pazienti quando l’anno scorso ha effettuato ordini preliminari di Plenity per 40 milioni di dollari. Da allora, il lancio ad ampio raggio nel settore consumer nonché la crescita continua della piattaforma sanitaria di Ro che si rivolge direttamente ai pazienti hanno fatto sì che Plenity diventasse uno dei prodotti più ricercati sulla piattaforma stessa.

“Il mese scorso Plenity è risultato il trattamento a crescita più rapida su Ro e ha permesso di acquisire nuovi membri in numero superiore rispetto a qualsiasi altro prodotto”, commenta Zachariah Reitano, Ceo e cofondatore di Ro. “Siamo soddisfatti della recente espansione della partnership stretta con Gelesis, che ci consentirà di presentare questa offerta innovativa a un numero ancora maggiore di pazienti sul territorio nazionale”.

In linea con la strategia commerciale “digital-first” creata da Gelesis per adattarsi rapidamente alle esigenze dei clienti, l’azienda recentemente ha rifocalizzato le attività degli addetti alle vendite di prodotti sanitari alle visite per vendite virtuali. Il numero di prescrizioni di Plenity da parte dei professionisti sanitari (“HCP”) è aumentato del 100% dall’inizio della campagna multimediale e oltre il 40% delle prescrizioni degli HCP è stato richiesto dai consumatori (un aumento del 60% rispetto al benchmark del lancio beta attuato dall’azienda).

Indipendentemente dal canale utilizzato – quello della telemedicina o quello più tradizionale degli HCP – circa il 95% dei membri pensa che è probabile, o molto probabile, che userà il prodotto una volta ricevuto inizialmente. La maggior parte dei membri Plenity descrive il processo con i termini “rapido” e “facile da seguire”. Il 70% delle persone che hanno sospeso l’uso di Plenity hanno affermato che potrebbero riprendere a usarlo.

Attività di marketing precedenti riguardo a Plenity sono state molto limitate mentre Gelesis costruiva uno stabilimento di produzione su scala commerciale. L’azienda ha incrementato le attività di produzione proprietaria alla fine del 2021 per rispondere a una domanda in rapida crescita.

Gelesis prevede di comunicare questo mese gli utili relativi all’intero anno 2021. Ci si aspetta che i risultati finanziari riguardanti il lancio nazionale ad ampio raggio di questo trimestre saranno rispecchiati nel primo trimestre in relazione agli utili del 2022, la cui comunicazione è prevista a maggio.