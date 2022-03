Ancora una volta, Acea è vinca agli ultimi, a chi vive momenti di difficoltà. Il Colosseo illuminato di lilla da ACEA per la Giornata Nazionale per la Lotta ai Disturbi Alimentari, promossa dall’associazione Never Give Up.

Un segnale concreto di sensibilizzazione riguardo delle patologie molto diffuse tra i giovani e spesso sottovalutate.