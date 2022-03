McDonald’s e Ghali presentano il Triplo Cheeseburger. Firma Leo Burnett (Publicis Groupe)

Da McDonald’s arriva una vera e propria novità per il mercato italiano: il Triplo Cheeseburger, un’edizione limitata disponibile fino al 5 aprile.

Per comunicare questo lancio, l’agenzia Leo Burnett (Publicis Groupe) ha sviluppato una campagna che rimane fedele alla piattaforma strategica di comunicazione utilizzata per il Big Mac. Infatti, il posizionamento “Lo capisci solo se lo provi” ritorna anche per questo panino, insieme alla presenza del rapper e grande McLover Ghali con la sua canzone e agli elementi incomprensibili: qui nello specifico si tratta di due nuove parole che prendono vita attraverso un’animazione 3D realizzata da B612 Studio, sviluppata per rappresentare a colpo d’occhio le caratteristiche di gusto, qualità e succulenza del Triplo Cheeseburger.

Perché in questa creatività il protagonista indiscusso è proprio il Triplo Cheeseburger, enfatizzato da un sound design ad hoc curato da 23HB e da un trattamento registico attento e preciso che lo mostra anche in una prospettiva inedita: aperto a metà, per dare modo a tutti di sbirciare al suo interno e intuire quel livello in più di gusto che sarà possibile provare solo per un mese.

La campagna coinvolgerà tutti i mezzi di comunicazione a partire dalla Tv, con uno spot 30”, per poi proseguire su radio, digital e social con il coinvolgimento di alcune social celebrities su Instagram e Tik Tok. Ma non è tutto, infatti già dal 21 febbraio, chi utilizza l’app McDonald’s ha la possibilità di giocare a Triplo Level Up: un gioco sviluppato appositamente per questa campagna che, partendo dal concetto del livello in più, offre ai clienti una promozione attraverso una dinamica di gaming interattiva.

La strategia e la pianificazione di tutta la campagna è curata da OMD, agenzia media del Gruppo Omnicom.