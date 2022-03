Stellantis, bloccate export auto ed importazioni dalla Russia

Tutte le esportazioni Stellantis (nella foto, il Ceo Carlos Tavares) di auto in Russia e le importazioni dalla Russia sono sospese. Lo annuncia il gruppo in una nota.

“Fin dall’inizio – si afferma – Stellantis ha sostenuto i suoi dipendenti in Ucraina e si è adoperata per sostenere i rifugiati ucraini con un milione di euro in aiuti umanitari attraverso una Ong polacca locale. La nostra prima priorità è la sicurezza e la salute dei nostri dipendenti e abbiamo adottato misure, attraverso una task force dedicata 24 ore su 24 e 7 giorni su 7. Abbiamo 71 colleghi ucraini in Ucraina, ci prendiamo cura di loro e delle loro famiglie, siamo in contatto quotidiano con loro. Facciamo lo stesso per i colleghi ucraini che lavorano all’estero. Stiamo dando ai nostri colleghi in Ucraina tutto il supporto che possiamo: oltre agli stipendi è stato pagato un supplemento eccezionale, aiutandoli a trasferirsi fuori dal Paese. Li aiutiamo anche nella logistica all’interno dell’Ucraina e oltre i confini”. Stellantis, continua la nota, “segue scrupolosamente le normative internazionali per garantire che l’azienda sia sempre conforme, abbiamo una task force per assicurarci di tradurre in decisioni aziendali tutte le sanzioni e i controlli sulle esportazioni che vengono decisi di giorno in giorno. Il nostro Ceo ha rilasciato chiare dichiarazioni pubbliche contro qualsiasi forma di violenza. Abbiamo dipendenti in Russia e riteniamo che non dovremmo mischiare “regime” e persone. In Stellantis condanniamo la violenza e l’aggressione e, in questo momento di dolore senza precedenti, la nostra priorità è la salute e la sicurezza dei nostri dipendenti e famiglie ucraine e speriamo che la pace torni presto per costruire un nuovo futuro”. Nel 2021 il gruppo Stellantis ha venduto in Russia in totale 18.526 veicoli con i marchi Peugeot, Citroen, Opel, Jeep e Fiat, segnando una forte crescita sul 2020, pari al 65%. Il gruppo ha raggiunto una quota di mercato dell’1,1%, contro lo 0,7% nel 2020. Nel dettaglio Peugeot ha aumentato le vendite del 93% a 8727 veicoli, mentre il marchio Citroen ha venduto 4.897 auto lo scorso anno con una crescita del 30%. Il marchio Opel ha venduto 2035 auto, il marchio Jeep ha contato per 1.612 unità, mentre le vendite Fiat sono diminuite del 6% per cento a 1.237 unità.

Il mercato russo ha contato nel 2021 vendite totali per 1,67 milioni tra autovetture e veicoli commerciali leggeri, poco più del 2020 quando erano state 1,6 milioni. La Russia costituisce l’ottavo mercato mondiale, dopo la Corea del Sud e davanti a Francia e Regno Unito. I produttori con le vendite più elevate sono stati Hyundai con circa 380mila veicoli e Avtovaz (Lada) – controllata dal 2017 dal Gruppo Renault – con 351mila, a cui vanno aggiunti altri 212mila veicoli di Renault-Nissan-Mitsubishi. Tra le case tedesche, il gruppo Volkswagen ha una quota di mercato del 12% con 204mila auto vendute.

In Russia Stellantis opera nello stabilimento di Kaluga, circa 200 km a sud-est di Mosca. L’impianto ha una capacità di produzione di 125.000 veicoli all’anno. Vengono prodotti i veicoli commerciali Peugeot Expert, Opel Vivaro e Citroen Jumpy, ed era previsto per fine 2022 l’avvio di produzione del nuovo Fiat Scudo.