Sanlorenzo, ricavi netti a 585,9 mln

Il Consiglio di Amministrazione di Sanlorenzo S.p.A. , riunitosi sotto la presidenza del Cav. Massimo Perotti, nella foto, ha esaminato e approvato il bilancio consolidato e il progetto di bilancio di esercizio al 31 dicembre 2021. I Ricavi Netti Nuovo dell’esercizio chiuso al 31 dicembre 2021 ammontano a 585,9 milioni di Euro, in crescita del 28,0% rispetto a 457,7 milioni di Euro nel 2020. In un contesto di forte accelerazione del mercato, questi risultati sono legati sia ad un aumento dei volumi per l’elevata raccolta di nuovi ordini, sia ad un incremento dei prezzi medi di vendita a partire dalla tarda primavera dell’anno, in ragione del posizionamento commerciale della Società. La Divisione Yacht ha generato Ricavi Netti Nuovo per 362,8 milioni di Euro, in crescita del 23,9% rispetto al 2020, in tutte le linee di prodotto. Eccellenti le performance della Divisione Superyacht, con Ricavi Netti Nuovo in crescita del 31,8% rispetto al 2020 a 179,0 milioni di Euro, trainati dalla Linea Steel, la gamma di maggiori dimensioni, e dalla nuova Linea X-Space, che sta raccogliendo un notevole consenso commerciale ancor prima del lancio. Continua l’affermazione di Bluegame con Ricavi Netti Nuovo pari a 44,1 milioni di Euro, in crescita del 51,5% rispetto al 2020, in particolare grazie al grande successo della Linea BGX. La suddivisione per area geografica evidenzia un’elevata crescita delle Americhe, pari al 65,3% rispetto al 2020, in particolare degli Stati Uniti, mercato strategico per il Gruppo. L’EBITDA rettificato2 è pari a 95,5 milioni di Euro, in crescita del 35,3% rispetto a 70,6 milioni di Euro nel 2020. Il margine sui Ricavi Netti Nuovo è pari al 16,3%, in aumento di 90 basis point rispetto al 2020. L’EBITDA comprensivo delle componenti non ricorrenti legate ai costi non monetari del Piano di Stock Option 2020 e alle spese sostenute per il COVID-19, ammonta a 94,6 milioni di Euro, in crescita del 36,7% rispetto a 69,2 milioni di Euro nel 2020. Il costante incremento della profittabilità operativa è legato al cambiamento nel mix di prodotto a favore di yacht di maggiori dimensioni in tutte le divisioni e all’incremento dei prezzi medi di vendita. Pur in presenza di uno scenario inflattivo negli ultimi mesi dell’anno, l’impatto dell’aumento dei prezzi delle materie prime resta limitato, anche in ragione della prevalenza della manodopera nella struttura dei costi di produzione. Sempre più strette sono le partnership con i fornitori, per assicurare l’approvvigionamento di materiali e componenti chiave ad un prezzo prestabilito attraverso alla sottoscrizione di contratti pluriennali. I risultati operativi continuano, inoltre, a beneficiare delle efficienze generate dall’ottimizzazione della nuova capacità produttiva e dal conseguente maggiore assorbimento dei costi fissi. L’EBIT è pari a 72,2 milioni di Euro, in crescita del 47,2% rispetto a 49,0 milioni di Euro nel 2020. Il margine sui Ricavi Netti Nuovo è pari al 12,4%, in aumento di 170 basis point rispetto al 2020, a fronte di un incremento dell’11,0% degli ammortamenti che si attestano a 22,4 milioni di Euro, a seguito della messa a regime dei rilevanti investimenti finalizzati allo sviluppo dei nuovi prodotti e all’incremento della capacità produttiva. Gli oneri finanziari netti sono pari a 1,2 milioni di Euro, in diminuzione del 46,6% rispetto al 2020, per effetto delle migliori condizioni applicate dagli istituti finanziari e al positivo rifinanziamento di alcune linee di credito. Il risultato ante imposte è pari a 71,0 milioni di Euro, in crescita del 51,4% rispetto a 46,9 milioni di Euro nel 2020. Il risultato netto di Gruppo raggiunge 51,0 milioni di Euro, in crescita del 47,8% rispetto a 34,5 milioni di Euro nel 2020. Il margine sui Ricavi Netti Nuovo è pari all’8,7%, in aumento di 120 basis point rispetto al 2020.