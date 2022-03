Diabete, da un farmaco contro la pressione alta arrivano i benefici

L’uso del farmaco verapamil mostra benefici per il trattamento del diabete di tipo 1, anche dopo due anni. A riportarlo, sono i ricercatori dell’Università di Alabama di Birmingham. I risultati dello studio sono pubblicati sulla rivista Nature Communications. I vantaggi del farmaco comunemente utilizzato per la pressione sanguigna alta, includono la progressione ritardata della malattia, la riduzione del fabbisogno di insulina e la conservazione di alcune funzioni delle cellule beta. I pazienti che assumevano il farmaco per la pressione orale non solo richiedevano meno insulina al giorno due anni dopo la prima diagnosi della malattia, ma mostravano anche benefici immunomodulatori. studio di due anni, i soggetti che hanno interrotto le dosi giornaliere di verapamil a un anno hanno visto la loro malattia a due anni peggiorare a tassi simili a quelli del gruppo di controllo di pazienti diabetici che non usavano affatto il medicinale. Il diabete di tipo 1 è una malattia autoimmune che provoca la perdita di cellule beta pancreatiche, che producono insulina endogena. Per sostituirlo, i pazienti devono assumere insulina esogena per iniezione o pompaggio e sono a rischio di pericolosi eventi di ipoglicemia. Non esiste attualmente un trattamento orale per questa malattia. L’intuizione che il verapamil poteva fungere da potenziale farmaco per il diabete di tipo 1 è stata di Anath Shalev direttore del Comprehensive Diabetes Center presso l’Università dell’Alabama a Birmingham. Questa scoperta derivava da più di due decenni della sua ricerca di base su un gene nelle isole pancreatiche chiamato TXNIP. Nel 2014, il laboratorio di ricerca UAB di Shalev ha riferito che il verapamil ha completamente invertito il diabete nei modelli animali e ha annunciato l’intenzione di testare gli effetti del farmaco in una sperimentazione clinica umana. La Food and Drug Administration degli Stati Uniti ha approvato il verapamil per il trattamento della pressione alta nel 1981. Nel 2018, Shalev e colleghi hanno riportato i benefici del verapamil in uno studio clinico di un anno su pazienti con diabete di tipo 1, scoprendo che la regolare somministrazione orale consentiva ai pazienti di produrre livelli più elevati della propria insulina, limitando così il loro bisogno di insulina iniettata a regolare i livelli di zucchero nel sangue. L’attuale studio estende questa scoperta e fornisce approfondimenti meccanicistici e clinici cruciali sugli effetti benefici del verapamil nel diabete di tipo 1, utilizzando l’analisi proteomica e il sequenziamento dell’RNA. Per valutare i cambiamenti nell’espressione genica, è stato eseguito il sequenziamento dell’RNA di campioni di isole pancreatiche umane esposti al glucosio, con o senza verapamil, che ha rivelato un gran numero di geni che erano sovraregolati o sottoregolati. L’analisi di questi geni ha mostrato che verapamil regola il sistema della tioredossina, incluso TXNIP, e promuove un profilo di espressione genica antiossidante, anti-apoptotico e immunomodulatore nelle isole umane. Tali cambiamenti protettivi nelle isole pancreatiche potrebbero spiegare ulteriormente i miglioramenti sostenuti nella funzione delle cellule beta pancreatiche osservati con l’uso continuo di verapamil. “I nostri risultati rivelano per la prima volta che il trattamento con verapamil può anche influenzare il sistema immunitario e invertire i cambiamenti indotti dal diabete di tipo 1”, ha affermato Shalev. “Ciò suggerisce che il verapamil, e/o i miglioramenti del diabete di tipo 1 ottenuti da esso, possono modulare alcune citochine proinfiammatorie circolanti e sottoinsiemi di cellule T helper, che a loro volta possono contribuire agli effetti benefici complessivi osservati clinicamente”.