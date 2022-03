Terna, incontro informativo per conoscere il progetto di razionalizzazione della rete elettrica della Val Formazza

Terna (nella foto, l’a. d. Stefano Donnarumma), la Società che gestisce la rete elettrica nazionale, organizza una giornata informativa per i cittadini dei Comuni di Formazza, Premia, Crodo, Montecrestese, Crevoladossola, Masera e Baceno (provincia di Verbano-Cusio-Ossola) interessati dal progetto di razionalizzazione della rete elettrica in Val Formazza.

Il 10 marzo, dalle 10 alle 12.30 e dalle 15.30 alle 20, presso il Foro Boario nel Comune di Crodo, i tecnici di Terna saranno a disposizione per fornire dettagli e approfondimenti puntuali sul progetto di riassetto della rete locale il cui iter autorizzativo è stato avviato dal Ministero della Transizione Ecologica lo scorso gennaio. L’incontro, che si inserisce nel percorso di dialogo intrapreso dall’Azienda con il territorio, sarà anche l’occasione per raccogliere suggerimenti e proposte dalle comunità locali.

L’opera, per cui Terna investirà 120 milioni di euro, prevede la demolizione di circa 60 km di elettrodotti aerei in alta tensione esistenti per un totale di 225 sostegni che saranno sostituiti da 76 km di nuove linee elettriche aeree e 10 km in cavo interrato. L’intervento garantirà una maggiore sicurezza di esercizio e qualità del servizio nell’area e, per effetto del riassetto della rete esistente, consentirà di liberare porzioni di territorio del fondovalle interessato dalla presenza di elettrodotti aerei risalenti agli anni ‘40-’50.