Nasce HUBrains, un social club che vuole connettere l’ecosistema, scuole e imprese

Nasce HUBrains, associazione di innovazione sociale e crescita culturale, dedicato alle nuove generazioni; un Social club innovativo che vuole connettere l’ecosistema, studenti, scuole e imprese. la nuova realtà è stata presentata ieri sera presso Meet – Digital Culture Centre di Milano. Il filo conduttore del progetto consiste nel sostenere ragazze e ragazzi nella ricerca dello “scopo perduto”, attraverso la creatività, il proprio talento e la “sana inquietudine”. HUBrains vuole inoltre individuare adulti che desiderano, con il loro esempio, essere punti di riferimento per le nuove generazioni: ispiratrici ed ispiratori del futuro. Il progetto nasce da un’idea di Giustiniano La Vecchia, Social & Cultural Innovator, Tedx speaker e autore di libri. La serata è stata realizzata grazie al sostegno di alcune organizzazioni e aziende tra cui: Fondazione Cariplo, Top Partners, Illimity Bank, O&DS, Aichi obiettivo 20 che vedono in HUBrains un progetto di reale Innovazione Sociale e Crescita Culturale.

L’evento è stato organizzato per invitare le aziende a scoprire l’associazione e a sostenerla sia per la creazione di Hub dei Nomadi Creativi nelle varie città italiane sia per le altre attività di HUBrains.