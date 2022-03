Tinexta, aumentano i ricavi

Il Consiglio di Amministrazione di Tinexta S.p.A., società leader nei servizi Digital Trust, Cybersecurity, Credit Information & Management e Innovation & Marketing Services, quotata al segmento Euronext Star Milan organizzato e gestito da Borsa Italiana, si è riunito ieri sotto la presidenza di Enrico Salza. Il Consiglio di Amministrazione ha analizzato e approvato i risultati consolidati preconsuntivi al 31 dicembre 2021 nonché le linee guida strategiche e gli obiettivi del Piano triennale 2022-2024 presentati dall’Amministratore Delegato Pier Andrea Chevallard, nella foto. Il Consiglio di Amministrazione si riunirà il 17 marzo p.v. per esaminare il Progetto di Bilancio, che sarà sottoposto all’approvazione dell’Assemblea degli Azionisti il 28 aprile p.v. Il gruppo Tinexta ha chiuso il 2021 con un utile netto di 40 milioni di euro, contro i 37,9 milioni del 2020 e con ricavi per 375 milioni, in crescita del 39%. Tra gli altri dati,il Mol adjusted sale del 22% a 99 milioni, l’indebitamento finanziario netto è di 263 milioni, in aumento rispetto ai 91,9 milioni di fine 2020, in seguito alle acquisizioni effettuate. Il cda ha approvato inoltre le linee guida strategiche e gli obiettivi del Piano triennale 2022-2024, che prevede ricavi consolidati in aumento annuo del 10-13% a fine periodo rispetto al 2021 e un aumento annuo del Mol adjusted intorno al 15%. Il Presidente Enrico Salza ha commentato: “Il nostro Gruppo conferma la propria solidità e capacità di perseguire una precisa strategia di sviluppo, risultato dell’impegno delle nostre persone, cui va il mio ringraziamento per i positivi risultati ancora una volta conseguiti, che dimostrano il valore di saper fare innovazione a servizio delle imprese e a tendere, in misura crescente, a servizio della pubblica amministrazione”. L’Amministratore Delegato Pier Andrea Chevallard ha commentato: “Il Gruppo ha realizzato nell’esercizio 2021 risultati molto soddisfacenti che confermano le previsioni di inizio anno. Nel prossimo triennio punteremo a rafforzare ulteriormente la leadership di Tinexta nei mercati strategici per la crescita di lungo periodo. Continueremo ad operare scelte di crescita sostenibile sia nel promuovere l’integrazione e la ricerca di sinergie all’interno del Gruppo, valorizzando il capitale umano e le competenze di innovazione, sia nella selezione dei target delle operazioni di M&A, supportate dalla solidità della struttura finanziaria e dalla capacità di generazione di cassa del Gruppo. In questo contesto si inseriscono gli obiettivi di incremento della nostra presenza nel mercato della pubblica amministrazione e la promozione di nuove iniziative strategiche trasversali rispetto alle Business Unit del Gruppo come il progetto “Open Innovation & Academy”.