Publitalia verso un altro trimestre positivo: avviato un tour di presentazioni. Ottima la raccolta di Digitalia `08 per la Serie A di DAZN

In occasione della presentazione, venerdì scorso, del nuovo corto ideato da EPIK per Mutti, che andrà in onda nella versione da 5 minuti domani come domination del break che precederà la partita di calcio di Coppa Italia tra Milan e Inter, l’Amministratore Delegato Stefano Sala ha illustrato l’andamento di Publitalia, che non sembra particolarmente risentire della difficile situazione generata, in coda alla pandemia, da aumenti di prezzi di energia e materie prime, inflazione crescente e, da ultimo, dai rischi di destabilizzazione globale causati dall’invasione dell’Ucraina da parte della Russia. “Se qualche conseguenza sugli investimenti quest’ultimo avvenimento avrà lo vedremo più avanti – ha spiegato-: per ora posso solo anticipare che, anche se gennaio ha avuto un lieve rallentamento, fisiologico dopo l’ottimo pari mese 2021, chiuderemo anche il primo trimestre in positivo, continuando la serie che ha già visto questo trend nei precedenti sei trimestri. E resto ottimista anche per l’intero anno, per il quale sono state fatte stime tra il +3 e il +5%. Nel 2021 siamo cresciuti del 14,6%, senza contare DAZN, su un 2020 in cui la concorrenza ha beneficiato di grandi eventi sportivi come le Olimpiadi e gli Europei di calcio, e di tre punti sul 2019, chiudendo meglio del mercato e del singolo mezzo televisivo. Siamo molto soddisfatti anche per la raccolta di Digitalia’08 sul Campionato di Serie A di calcio che, a fine stagione sarà la migliore mai realizzata su questo prodotto. Di questo, della nostra offerta e dei nostri palinsesti torneremo a parlare ai clienti in un nuovo tour di otto presentazioni che faremo a partire dal 3 marzo a Napoli per poi proseguire a Firenze con conclusione prevista a Milano”.

Vittorio Parazzoli, DailyMedia