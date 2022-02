Generali, pubblicazione del “Parere di orientamento agli azionisti”

Si comunica che sul sito www.generali.com, nella sezione Governance/Assemblea degli Azionisti, è stato pubblicato il “Parere di orientamento agli azionisti su dimensione e composizione del Consiglio di Amministrazione per il triennio 2022-2024”, approvato lo scorso 16 febbraio dal Consiglio di Amministrazione di Assicurazioni Generali S.p.A. (nella foto, l’a. d. Philippe Donnet), riunito sotto la Presidenza di Gabriele Galateri di Genola. In seguito verrà reso disponibile, sulla stessa pagina, il manuale operativo per la presentazione delle liste.