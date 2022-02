WINDTRE, Manzoni: responsabilità digitale e tecnologia per avvicinare le persone

Federica Manzoni, nella foto, Direttrice Sustainability & Quality Certification di WINDTRE, intervenuta alla tavola ‘Connessioni Sostenibili’ organizzata dal Salone CSR in collaborazione con La Fabbrica, ha sottolineato il valore che WINDTRE attribuisce alla sostenibilità e al tema delle connessioni virtuose. Ha inoltre ricordato l’importanza del Piano ESG (Environment, Social, Governance) di WINDTRE, con orizzonte 2030, 10 obiettivi concreti e misurabili che vedono impegnate tutte le aree organizzative aziendali. “La nostra priorità, afferma la manager, è connettere le persone, avvicinarle e facilitare le relazioni umane grazie ad una tecnologia inclusiva che per noi deve aiutare a migliorare la vita quotidiana di tutti. Nell’ambito della nostra strategia di sostenibilità, spiega Federica Manzoni, portiamo avanti da quattro anni il progetto di digital e media education ‘NeoConnessi’, che supporta famiglie e docenti nel delicato momento in cui i ragazzi iniziano a navigare da soli in rete. L’obiettivo è educare i più piccoli ad un uso consapevole e responsabile della tecnologia. Tra gli strumenti concreti forniti alle scuole coinvolte, che quest’anno sono 7.000 in tutt’Italia, continua la manager, sono stati distribuiti kit didattici insieme ad un racconto utile e divertente, indirizzato ai bambini di IV e V elementare, che aiuta a comprendere il potenziale della tecnologia digitale e le regole del suo corretto utilizzo. L’ultima novità, presentata in occasione del Safer Internet Day, è l’edugame NeoConnessi, un gioco di coding, attraverso il quale è possibile insegnare le basi teoriche della programmazione informatica e del pensiero computazionale ai bambini. Anche l’iniziativa ‘NeoConnessi Silver’, dedicata ai nonni, conclude Federica Manzoni, ha come obiettivo quello di favorire il legame intergenerazionale e ridurre il digital divide, attraverso un percorso formativo con video tutorial, articoli e approfondimenti.”