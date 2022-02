WINDTRE accelera con la fibra in Abruzzo

WINDTRE estende i servizi in fibra ultraveloce in Abruzzo e raggiunge con la rete di Open Fiber i comuni di Ortona, principale scalo marittimo della Regione, conosciuto per una storica battaglia durante la Seconda guerra mondiale e Avezzano, importante centro agro-industriale e cruciale nodo stradale e ferroviario dell’Italia centro-meridionale. L’azienda conferma il proprio impegno nel collaborare al superamento del digital divide – uno dei temi centrali della strategia di sostenibilità – con l’obiettivo di ampliare, in tutto il territorio nazionale, la tecnologia in fibra ottica FTTH, strumento essenziale per l’evoluzione di soluzioni sempre più competitive e all’avanguardia. Per Gianluca Corti, Chief Commercial Officer e prossimo co-Ceo di WINDTRE: “L’arrivo della super fibra FTTH ad Ortona garantisce a cittadini e imprese un servizio di connettività con il massimo delle performance disponibili per velocità, qualità e affidabilità. La nostra rete ultrabroadband ‘Top Quality Network’ – continua il manager – abilita una serie di soluzioni all’avanguardia ed è in grado di supportare al meglio una serie di servizi digitali ormai essenziali nella nostra vita quotidiana e lavorativa, come lo Smart Working e l’e-learning, ma anche la fruizione di contenuti in streaming e on-demand, come il calcio”. La linea ultraveloce di WINDTRE è attivabile con l’offerta ‘Super Fibra’, che mette a disposizione navigazione illimitata e modem incluso per una maggiore copertura in tutta la casa, più velocità e stabilità di connessione e fino a 120 dispositivi connessi contemporaneamente. L’attivazione è inclusa, in più sono compresi Giga illimitati per gli smartphone della famiglia. Inoltre, con ‘Super Fibra’ è possibile avere il servizio Amazon Prime incluso per 12 mesi, con la miglior partita del mercoledì di UEFA Champions League, l’accesso illimitato a film e serie TV, più di 2 milioni di brani e centinaia di playlist senza pubblicità con Amazon Music, centinaia di eBook e fumetti con Prime Reading, contenuti in-game e giochi ogni mese con Prime Gaming.