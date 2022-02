Covid, i linfociti T essenziali per capire la protezione dell’individuo

Le risposte dei linfociti T possono aiutare a prevedere la protezione contro l’infezione da SARS-CoV-2 negli individui con e senza cancro. A dirlo sono i ricercatori dell’Istituto Gustave Roussy di Villejuif, Francia. I risultati, pubblicati su Cancer Discovery, potrebbero influenzare gli sviluppi futuri del vaccino contro il Covid-19. Le risposte delle cellule T al recettore della proteina spike SARS-CoV-2 sono state associate alla protezione dall’infezione da SARS-CoV-2 negli individui vaccinati con o senza cancro, con risposte delle cellule T inferiori osservate in pazienti con tumori del sangue. L’efficacia dei vaccini Covid-19 è stata tipicamente misurata dai livelli di anticorpi, ma questa potrebbe non essere una metrica affidabile, ha spiegato Laurence Zitvogel, professore all’Istituto Gustave Roussy di Villejuif, Francia. “Le risposte immunitarie umorali monitorate dai titoli anticorpali sono solo temporaneamente utili e non ben correlate alla protezione”, ha affermato. “Gli anticorpi non durano più di un paio di settimane in un dato individuo post-infezione o post-vaccinazione. I dati mostrano che gli anticorpi contro la proteina spike SARS-CoV-2 non sono riusciti a prevedere la protezione effettiva contro la reinfezione o l’infezione rivoluzionaria. Misurare i livelli di anticorpi è un modo per monitorare la presenza e l’attività dei linfociti B della memoria, che sono cellule immunitarie che producono anticorpi e rappresentano il primo braccio dell’immunità adattativa. I linfociti T, un altro tipo di cellula immunitaria, rappresentano il secondo braccio dell’immunità a lungo termine e possono essere amplificati durante l’infezione per uccidere direttamente le cellule infette. In questo studio, Zitvogel e colleghi hanno esaminato se le risposte dei linfociti T potessero essere un indicatore affidabile di protezione contro l’infezione da SARS-CoV-2 in individui sani e in pazienti con cancro che non erano stati esposti al virus durante la prima ondata di pandemia. Utilizzando campioni di sangue raccolti prima dell’infezione con SARS-CoV-2, hanno eseguito vari esperimenti in vitro per valutare come la polarità e il repertorio delle risposte dei linfociti T fossero correlati alla suscettibilità all’infezione da SARS-CoV-2 durante le successive ondate della pandemia. Insieme, i risultati di questo studio indicano che sia la polarità che la specificità delle risposte immunitarie dei linfociti T possono essere coinvolte nella protezione contro l’infezione da SARS-CoV-2, ha concluso Zitvogel. “I nostri dati suggeriscono che ci dovrebbe essere una maggiore attenzione sul monitoraggio delle risposte dei linfociti T a lungo termine piuttosto che sui titoli anticorpali, che sono affidabili solo per un breve periodo dopo la vaccinazione”. Inoltre, Zitvogel ha osservato che i titoli anticorpali e le risposte dei linfociti T contro il dominio di legame del recettore della punta dalle varianti attuali ed emergenti di preoccupazione dovrebbero essere monitorati, piuttosto che quelli contro il ceppo originale del virus. Date le basse risposte dei linfociti T dopo la vaccinazione nei pazienti con tumori del sangue, Zitvogel ha aggiunto che le vaccinazioni di richiamo dovrebbero essere fortemente incoraggiate per questi pazienti. Inoltre, ha notato che i risultati di questo studio potrebbero orientare lo sviluppo del vaccino contro le varianti emergenti di SARS-CoV-2. “Per la massima efficacia, la prossima generazione di vaccini dovrebbe suscitare risposte dei linfociti T contro il dominio di legame del recettore della proteina spike delle varianti virali emergenti”, ha affermato Zitvogel.