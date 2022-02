Acea è partner della 47esima edizione della RomaOstia Half Marathon

Ottomila atleti su un percorso di ventuno chilometri e novantasette metri che dalla città porta al mare. Questi i numeri della 47esima edizione della RomaOstia Half Marathon che quest’anno si svolgerà domenica 6 marzo. L’evento, l’unico in Italia a vantare il riconoscimento “Gold Label” della World Athletics, è diventato ormai un classico del panorama podistico nazionale ed è una delle più importanti manifestazioni a livello internazionale che vede ACEA tra i suoi principali sostenitori. “Siamo orgogliosi di supportare la RomaOstia Half Marathon – ha dichiarato Stefano Songini, nella foto, Responsabile Investor Relations & Sustainability ACEA, presente alla conferenza stampa di presentazione -. Siamo arrivati alla 47esima edizione e questo grande evento sportivo si conferma come uno dei più amati in assoluto, anche grazie al fascino che solo la Città Eterna può offrire: una corsa che porta da Roma al mare e continua ad attrarre sportivi e podisti da tutto il mondo. Acea consolida così il legame con il territorio in cui è presente da oltre 110 anni e rafforza il suo impegno nella promozione di valori condivisi con il mondo dello sport, a partire dalla sostenibilità ambientale”.