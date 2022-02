ReputationUP acquisisce nuovi uffici a Miami, nuovo passo per l’espansione internazionale

L’azienda numero 1 nella reputazione online aggiunge una nuova sede alle altre quattordici sedi presenti in Europa, Nord America e Sud America

ReputationUP, societá leader nella gestione della reputazione online, ha compiuto un ulteriore passo avanti nel confermare la sua presenza internazionale.

L’azienda ha infatti acquisito alcuni uffici a Miami, città rinomata per la solidità nel campo degli affari. La compagnia sbarca sulla costa est degli Stati Uniti per fornire assistenza ad aziende e privati nel settore della reputazione online e della privacy digitale. Un’espansione fisica che consolida ReputationUP come leader mondiale nella reputazione online.

“La nuova sede è il risultato dell’impegno e della perseveranza di tutti questi anni”, rivela Andrea Baggio, CEO EMEA.

Le sedi di ReputationUP

Andrea Baggio ha iniziato il suo progetto in due piccole città, Castellón de la Plana (Spagna) e Castelfranco Veneto (Italia). Vent’anni dopo ReputationUP è una felice realtà che opera in tutto il mondo, con sedi in quattordici paesi in Europa, Nord America e Sud America.

“Operiamo in una prospettiva multiculturale e risolviamo qualsiasi crisi reputazionale”, spiega Juan Ricardo Palacio, CEO America.