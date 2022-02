Prysmian Group, nuovo stabilimento di cavi sottomarini negli USA

Prysmian Group (nella foto, l’a. d. Valerio Battista), leader mondiale nel settore dei sistemi in cavo per l’energia e le telecomunicazioni, muove passi in avanti nel progetto di un nuovo stabilimento di cavi energia sottomarini negli Stati Uniti. Prysmian Group e CDC Commercial Development Company hanno annunciato la firma del contratto per l’acquisizione da parte di Prysmian del sito individuato a Brayton Point (Massachusetts). L’acquisizione finale del sito è soggetta a condizioni, tra cui i permessi per la costruzione del nuovo stabilimento.

L’investimento complessivo stanziato da Prysmian per costruire il nuovo stabilimento ammonterà a circa 200 milioni di dollari.

La finalizzazione dei piani per la localizzazione negli Stati Uniti della footprint produttiva di cavi sottomarini implica anche la conferma dell’assegnazione dei progetti di cablaggio dei parchi eolici Commonwealth Wind e Park Wind City Offshore del valore complessivo di circa 900 milioni di dollari da parte di Vineyard Wind, JV tra Avangrid Renewables e Copenhagen Infrastructure Partners (CIP). La Notice to Proceed non è ancora stata emessa.

“Siamo molto soddisfatti dell’accordo raggiunto con CDC e dell’avanzamento del nostro progetto di costruzione del nuovo stabilimento a Brayton Point” ha dichiarato Hakan Ozmen, EVP Projects Business di Prysmian Group. “Desidero in particolare ringraziare il governo del Massachussetts per l’attenzione che ha dedicato a questo importante progetto, che consentirà di riconvertire l’area della ex centrale a carbone del Somerset per produzioni a supporto della transizione energetica negli USA. Prysmian Group ha già una significativa presenza negli USA e il nuovo stabilimento ci consentirà di supportare ancora più da vicino i nostri clienti e di acquisire un grande vantaggio competitivo in un mercato previsto in forte crescita, con l’obiettivo di 30 nuovi gigawatt di potenza da installare entro il 2030, in linea con il Piano Biden” conclude Hakan Ozmen.

“Negli ultimi quattro anni Brayton Point LLC ha lavorato per riposizionare e preparare il Brayton Point Commerce Center per le attività legate all’eolico offshore e al porto. Siamo lieti che Prysmian Group porterà a Somerset l’eccellenza in termini di nuovi posti di lavoro e investimenti grazie alla costruzione di uno stabilimento altamente tecnologico per la produzione dei cavi. Prysmian è un partner ideale in quanto i suoi cavi sottomarini supporteranno l’impegno locale verso un futuro a energia pulita e renderanno il Massachusetts un hub per l’energia eolica offshore. Questo accordo rappresenta una pietra miliare per la regione e, oltre a Prysmian, prevediamo di annunciare l’arrivo di altri locatari al Brayton Point Commerce Center”, ha dichiarato Stephen R. Collins CDC Executive Vice President.

“AVANGRID è orgogliosa di essere leader nel settore eolico offshore statunitense e di fare investimenti in grado di creare creano nuovi posti di lavoro capaci di supportare le economie locali e promuovere lo sviluppo di una catena di approvvigionamento per il mercato domestico degli Stati Uniti”, ha affermato il Presidente e CEO di Iberdrola e Presidente di AVANGRID Ignacio Galán. “Oggi tracciamo una pietra miliare nella transizione degli Stati Uniti e del Massachusetts verso un futuro a energia pulita, mentre celebriamo questo accordo per costruire un nuovo impianto di produzione di cavi a Brayton Point. Attingendo all’esperienza eolica offshore globale di Iberdrola, siamo in una posizione unica per aiutare Stati come il Massachusetts a sfruttare le opportunità offerte da questo nuovo settore”