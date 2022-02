Farmaè, crescono i ricavi

Farmaè (nella foto, l’a. d. Alberto Maglione), società per azioni quotata sul mercato Euronext Growth Milan di Borsa Italiana e leader in Italia nei settori Healthcare, Beauty e Wellness, ha approvato i dati relativi ai ricavi prodotti nel quarto trimestre 2021. Nel quarto trimestre 2021, i ricavi del gruppo con sede a Viareggio si attestano a 27,2 milioni di euro con un incremento del 49% rispetto ai 18,3 milioni di euro registrati dalla sola Farmaè S.p.A nel quarto trimestre 2020, già positivamente impattato dal lockdown nei mesi di ottobre e novembre. Tale crescita – sottolinea una nota dell’azienda – è confermata anche su base dodici mesi 2021 con ricavi consolidati pari a 85,9 milioni di euro, comprensivi di AmicaFarmacia srl limitatamente agli ultimi tre mesi del 2021, con un incremento del 31% rispetto ai 65,5 milioni di euro registrati nei dodici mesi 2020 (pre-acquisizione AmicaFarmacia S.r.l.). I ricavi di Gruppo pro-forma per l’intero anno 2021, risultanti dall’aggregazione di Farmaè e AmicaFamacia, ammontano a 108,5 milioni di euro, in crescita del 17% rispetto ai ricavi pro-forma del 2020 pari a 93 milioni di euro. I clienti sui portali del Gruppo sono invece cresciuti del 32% nel quarto trimestre, sino ad arrivare a circa 333mila rispetto ai 253mila dello stesso periodo del 2020, con un incremento degli ordini sulle piattaforme che passano dai 411mila registrati nel quarto trimestre 2020 ai 507 mila registrati nel quarto trimestre 2021. Nell’intero 2021, gli ordini evasi sono pari a 1,7 milioni con una crescita rispetto al 2020 del 18%. Nel 2021, il numero totale dei visitatori sulle piattaforme online è stato pari a 43 milioni e 645mila, di cui 14 milioni e 742mila registrati nel quarto trimestre 2021 (+47%). Nel quarto trimestre 2021, sono stati venduti 2 milioni e 569mila prodotti, in aumento del 24% rispetto ai prodotti venduti nello stesso periodo del 2020, per un totale di 8 milioni e 513mila prodotti venduti nei dodici mesi del 2021, rispetto ai 7 milioni e 497mila dei dodici mesi del 2020 (+14%).