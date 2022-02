Ala, rinnova partnership con Thales Alenia Space

A.L.A. leader in Italia nell’offerta di servizi di logistica integrata e nella distribuzione di prodotti e componentistica per l’industria aeronautica e aerospaziale annuncia il rinnovo pluriennale della collaborazione con Thales Alenia Space, joint venture tra Thales (67%) e Leonardo (33%), da oltre 40 anni leader nella progettazione, realizzazione e gestione di sistemi spaziali innovativi ad alta tecnologia. La partnership, avviata nel 2016, prevede la gestione del ciclo logistico integrato dei materiali grezzi (metallici e non metallici), quali ad esempio piastre, lastre e barre in titanio e alluminio.

Il servizio comprende la ricerca delle migliori fonti d’acquisto, l’inventory management, il servizio cut to size e la consegna JIT- Just In Time presso i subfornitori di Thales Alenia Space. “L’aerospace è un settore sempre più strategico e su cui puntiamo per una crescita costante. Siamo onorati e orgogliosi di essere stati nuovamente scelti da Thales Alenia Space, uno dei più importanti Gruppi del settore spazio. Si tratta di una partnership consolidata e siamo fieri di potere contribuire, attraverso l’efficientamento della supply chain dei materiali grezzi, alla realizzazione dei sistemi satellitari e alla creazione del valore – ha dichiarato Fulvio Scannapieco, co-fondatore e presidente di ALA – Questo accordo dimostra l’attenzione ai dettagli che poniamo nel servizio offerto, che contribuisce a valorizzare il lavoro dei nostri clienti”.