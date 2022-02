Vodafone Italia, Sabrina Casalta è il nuovo Direttore Finance

Sabrina Casalta, nella foto, è il nuovo Direttore Finance di Vodafone Italia, a diretto riporto dell’Amministratore Delegato Aldo Bisio, ed entra a far parte del Comitato Esecutivo dell’azienda. Laureata in Ingegneria Gestionale al Politecnico di Milano, ha conseguito un Master in Business Administration presso INSEAD a Singapore e Fontainebleau. Dopo esperienze di consulenza in BCG e PwC, Sabrina è entrata in Vodafone nel 2012 con ruoli di crescente responsabilità in Strategy e nel marketing ultrabroadband. Conosciamo meglio Sabrina Casalta. Dal 2016 ha ricoperto il ruolo di Head of Strategy, guidando progetti chiave come la gara per le frequenze 5G e l’aggiudicazione della sperimentazione 5G a Milano. Dal 2018 è stata Head of Business Products, Services & Platforms, guidando l’evoluzione del portafoglio dei prodotti Business integrati con Cloud, Security e Managed Services. Negli ultimi due anni ha guidato il team di Commercial Operations Business, con la responsabilità di gestire i servizi di customer care per tutto il mercato Business sfruttando la digitalizzazione e l’automazione per migliorare costantemente qualità ed efficacia dei modelli di servizio. All’interno dell’unità aziendale ha inoltre guidato un programma estensivo di upskilling e reskilling dell’organizzazione, per sviluppare competenze “a prova di futuro” in grado di accompagnare la trasformazione digitale dei clienti. Sabrina Casalta è inoltre membro del Consiglio di Amministrazione di Fondazione Vodafone dal 2018.