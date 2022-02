Iglù per il nuovo Paul Biya Stadium

Lo Stadio Paul Biya (detto anche Olembe Stadium) è un impianto sportivo di Yaoundé, in Camerun, per la cui realizzazione sono stati scelti e applicati materiali e soluzioni innovative, tra cui l’Iglu’® di Daliform Group.

Con i suoi 60.000 posti a sedere il Paul Biya Stadium punta a diventare il nuovo punto di riferimento della capitale Camerunense.

In questo progetto Iglu’® è stato scelto e utilizzato per realizzare rampe, sistemi a gradoni, riempimenti strutturali e compensazioni di quota.

La qualità della materia prima utilizzata, la particolare conformazione geometrica, gli spessori, la dimensione del manufatto e le tecniche di lavorazione fanno dell’Iglu’®, della Daliform Group, il prodotto d’eccellenza nel mercato mondiale.

Numerosi sono i riconoscimenti nazionali ed internazionali ricevuti negli anni che testimoniano il ricco e apprezzato contributo che l’Iglu’® è riuscito a dare al mondo delle costruzioni.