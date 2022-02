Akur8 stringe una partnership con Bought By Many / ManyPets, un unicorno nel settore della salute degli animali domestici

Akur8 è lieta di annunciare l’inizio di una partnership con Bought By Many, start-up che opera nel settore assicurativo e della salute degli animali domestici. L’obiettivo della partnership è quello di migliorare le funzionalità di determinazione dei premi. Grazie a questa collaborazione, Akur8 rafforza fortemente la sua presenza nel Regno Unito ed espande ulteriormente la sua area di competenza con una nuova linea di attività: assicurazioni e salute di animali domestici. Sviluppata specificamente per gli attuari, la soluzione di Akur8 valorizza i modelli di pricing automatizzando la modellazione del rischio, utilizzando la tecnologia proprietaria “Transparent Artificial Intelligence”. I principali vantaggi per gli assicuratori non sono solo relativi all’aumento delle performance predittive, ma anche relativi all’aumento della rapidità e soprattutto dell’accuratezza dei modelli creati grazie all’utilizzo dell’intelligenza artificiale che consente di avere un controllo pieno e trasparente sui modelli creati Il testo originale del presente annuncio, è redatto in lingua inglese, la quale è la versione ufficiale che fa fede. Le traduzioni sono offerte unicamente per comodità del lettore e devono rinviare al testo in lingua originale, che è l’unico giuridicamente valido.