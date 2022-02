Exactech annuncia un rapporto privilegiato con Permedica S.p.A. in Spagna

Exactech, sviluppatore e produttore di impianti innovativi, strumentazione e tecnologie intelligenti per la sostituzione delle articolazioni, è fiera di annunciare una relazione privilegiata con Permedica S.p.A. per distribuire i prodotti per la sostituzione dell’anca in Spagna.

Il portafoglio completa quello esistente di Exactech in Spagna aggiungendo la nuova coppa stampata in 3D di Permedica, ampie opzioni di inserti tra cui ceramica, vitamina E cross-linked e doppia mobilità, così come una vasta gamma di opzioni di steli.

“L’aggiunta di questi prodotti rafforza la nostra posizione nel mercato spagnolo fornendoci l’accesso a un portafoglio completo per la sostituzione dell’anca a livello europeo”.