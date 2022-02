Eco Certificazioni, emesso bond da 2 mln con ISP

Eco Certificazioni Spa – azienda romagnola leader nei servizi di certificazione, valutazione di conformità e formazione in ambito qualità – ha emesso un minibond da 2 milioni di Euro interamente sottoscritto da Intesa Sanpaolo e garantito al 40% dal Fondo Centrale di Garanzia, nell’ambito delle misure pubbliche a sostegno della resilienza e dello sviluppo aziendale conseguenti alla pandemia. Il finanziamento, della durata di 6 anni, segna un ulteriore asset nella strategia di sviluppo costante dell’azienda faentina, che vede così rafforzarsi la propria capacità di crescita sia per linee interne, sia, in prospettiva, con l’acquisizione di realtà coerenti con il core business aziendale. “Questa nuova frontiera per la raccolta di capitale – commenta Serena Farina, nella foto, Presidente di ECO Certificazioni – è per noi un’opportunità importante di crescita e ci aiuterà a sostenere gli investimenti previsti dal nostro piano industriale, basato su strategie di sviluppo delle linee di business già esistenti, anche in ottica green, e sull’acquisizione di imprese innovative e di qualità”.