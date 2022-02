Ferrero registra un fatturato di 12,7 miliardi di euro, premiando i dipendenti

Ferrero, l’azienda dolciaria d’Alba il 31 agosto 2021 ha registrato un fatturato di 12,7 miliardi di euro: cresciuto del 3,4% rispetto ai 12,3 miliardi di euro del corrispettivo precedente. L’azienda in continua crescita sta per lanciare il nuovo e-commerce in collaborazione con Deliverti.



La società afferma nella nota ufficiale “Nonostante le incertezze causate dalle misure ristrettive dovute al Covid-19, che hanno impattato l’anno fiscale 2020/2021 in tutto il mondo, il Ferrero è stato in grado di gestire con successo le sfide. Mettendo sempre al primo posto la salute e la sicurezza di dipendenti e consumatori, il gruppo ha dimostrato agilità e resilienza nell’assicurare continuità operativa”.



La partnership tra Deliverti e Ferrero è stata confermata anche per il 2022, in linea con l’intento di personalizzare alcuni dei prodotti Ferrero: durante il periodo delle festività natalizie, il lancio di campagne basate sulla customizzazione di prodotti come la Nutella o le confezioni personalizzate Kinder furono curate da Deliverti.



Ferrero ha a cuore anche i dipendenti e non solo i clienti e risulta indicativo il bonus economico che ha predisposto ai propri dipendenti nel clou della pandemia. Il gruppo diretto dal ceo Lapo Civiletti ha predisposto a ottobre 2021 un premio medio di 2.200 euro ai suoi 6mila dipendenti per ringraziarli dei loro sforzi effettuati negli ultimi mesi.