Amorim incorona il supernaturale Qork re della sua tecnologica

Sostenibilità imbattibile grazie ai collanti naturali, che lo rendono alleato ideale per i vini dalle esigenze più particolari

Vini di grandi complessità, come quelli biologici e biodinamici o quelli con possibilità di invecchiamento fino a 10 anni, oggi possono contare su un tappo unico al mondo: è Neutrocork® “Vintage” Qork, esclusiva proposta di tappo in microgranuli di Amorim Cork Italia, caratterizzato dal solo uso di polioli vegetali derivanti da olio di vinacciolo a fare da leganti. Una genuinità potente, una chiusura in sughero capace di stringere alleanze con prodotti dalle esigenze particolari.

La tecnologia da cui deriva Qork è Xpür®, basata sull’utilizzo di fluidi supercritici, in grado di rimuovere efficacemente il TCA e altre sostanze volatili: un arricchimento per la famiglia dei Neutrocork®, la linea più venduta in assoluto di Amorim, con risultati sorprendenti nell’ultima decade. L’evoluzione ora, grazie ai collanti a base di estratti vegetali, permette di raggiungere l’apice dell’efficienza, con un valore di TCA pari a zero, e la unisce a una sostenibilità garantita. I vini, così, rimangono protagonisti dell’esperienza con Neutrocork® “Vintage” Qork, rappresentante del maggior equilibrio possibile al mondo tra i concetti di precisione tecnica e naturalezza, come filosofia Amorim impone.



L’anno appena concluso, che ha segnato ulteriormente il panorama enologico globale, ha fatto anche emergere i risultati di chi ha saputo investire nella Ricerca e nello Sviluppo. A confermarsi un modello in tal senso, èstata così, nuovamente, la leader mondiale delle chiusure in sughero, Amorim Cork Italia, che ha gestito le incertezze della pandemia puntando sulla cultura della sostenibilità e sulla differenziazione ad alto livello tecnologico, grazie alle virtù ormai innegabili della materia prima che tratta.