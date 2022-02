Sace, Mario Giro nominato Vicepresidente

Il Consiglio di Amministrazione di SACE, riunitosi in data odierna, ha attribuito al Consigliere Prof. Mario Giro, nella foto, il ruolo di Vicepresidente in un’ottica strettamente tecnica per supplire alle intervenute dimissioni del Presidente.

Il Prof. Mario Giro – entrato a far parte del CdA di SACE nel dicembre 2019 – nato a Roma nel 1958, laureato alla Sapienza di Roma, è professore straordinario di Storia delle Relazioni Internazionali all’Università Stranieri di Perugia. Già Vice Ministro degli Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale e Sottosegretario agli Affari Esteri dal maggio 2013 al giugno 2018; dal novembre 2011 all’aprile 2013 è stato consigliere del prof. Andrea Riccardi, Ministro della Cooperazione e dell’Integrazione e capo della struttura di missione della cooperazione a Palazzo Chigi. Precedentemente era stato anche responsabile dell’ufficio Africa e Medio Oriente del Dipartimento Internazionale della CISL. Membro della Comunità di Sant’Egidio dal 1975, si è impegnato in programmi riguardanti il continente africano, in particolare nelle mediazioni di pace e nel dialogo interreligioso. Noto esperto in mediazioni di conflitti armati a livello globale ha partecipato a numerose trattative di pace. Nel 2010 ha ricevuto il premio “Pace Preventiva” della Fondazione Chirac.