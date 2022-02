La tecnologia che adatta la musica al battito del cuore

Al Music è una nuova startup che ha sviluppato un’intelligenza artificiale in grado di creare canzoni royalty-free in tempo reale.



Le canzoni si adattano nel ritmo e nella melodia ai rumori e ai suoni della realtà circostante, basandosi anche sul battito cardiaco, magari durante un allenamento.

Questa tecnologia, nota come Infinite Music, è stata acquisita da Apple, che è pronta a mettere in campo una nuova partnership.