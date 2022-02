Anno d’oro per la Franciacorta. Cresce del 15,5% sul 2019

Franciacorta ha concluso il 2021 con una crescita in volumi pari al 28,3% sul 2020 e al 15,5 sul 2019, con un record di vendite che supera i 20 milioni di bottiglie. A partire dal mese di marzo si è aperto un quadrimestre estremamente positivo, presentando tassi di crescita che hanno raggiunto il picco del 200% tra aprile e maggio.

L’export, assestato al 10,3%, a livello di singole nazioni vede la Svizzera confermare il proprio primato, rappresentando il 22,2% dell’export totale (+22,1% sul 2020 e +28,5% sul 2019). Seguono gli Stati Uniti che rappresentano il 12,4% del totale export (+71,7% sul 2020 e +8,4% sul 2019), il Giappone (11,9% del totale export), la Germania (8,3% del totale export) e il Belgio (5,4% del totale export).



Silvano Brescianini presidente del Consorzio Franciacorta afferma – “Dopo un 2020 in cui abbiamo visto una riduzione significativa dei consumi fuori casa e cercato di contenerne l’impatto, nel 2021 siamo riusciti a realizzare risultati molto positivi soprattutto a partire dalla primavera, nonostante in diversi mercati le restrizioni fossero ancora presenti e le notizie non fossero sempre rassicuranti. La capacità di contenere gli effetti negativi e sfruttare in maniera completa i periodi positivi ci rassicurano sulla qualità e la forza della nostra denominazione, anche per il futuro”.

Sono confermate le principali partnership che vedono da diversi anni Franciacorta, quale Official Sparkling Wine di appuntamenti come le fashion week milanesi di Camera Nazionale della Moda, la corsa delle 1000 Miglia e l’appuntamento di Versilia Gourmet. Sono confermati anche i Festival Itineranti Franciacorta che quest’anno faranno tappa nelle città di Palermo, Milano e Roma, il Festival in Cantina, con un format strutturato su due weekend di settembre (10-11 e 17-18).

Non mancherà a ottobre l’appuntamento con le masterclass Franciacorta alla Milano Wine Week, che anche quest’anno proporrà un programma ricco di eventi formativi e d’intrattenimento dedicati al mondo del vino.