Il Centro Studi Borgogna annuncia una Tavola Rotonda dedicata alla Crisi d’Impresa, dal titolo “La Crisi d’Impresa e le nuove misure di risanamento”, fruibile sia in presenza, nel pieno rispetto delle norme vigenti, che su Piattaforma Certificata per la Formazione a Distanza.

Durante l’incontro, che si terrà lunedì 21 febbraio dalle ore 10.00 alle ore 13.00 presso la “Casa della Cultura” in Via Borgogna, 3, Milano, verrà inoltre presentato il libro La crisi d’impresa e le nuovemisure di risanamento e parteciperanno in qualità di relatori, discutendo dei seguenti argomenti:

– Massimo Di Domenico, Advisor Confservizi Lombardia: “La crisi d’impresa nell’attuale contesto economico: servizi pubblici e settore privato a confronto”

– Gianfranco Di Garbo, Avvocato, Partner Interconsulting Studio Associato: “ Gli aspetti lavoristici”

– Maurizio Irrera, Professore Ordinario di diritto commerciale Università di Torino, Avvocato, Partner Interconsulting Studio Associato: “La composizione negoziata della crisi: principi e finalità”

– Francesco Pipicelli, Magistrato della Sezione Fallimentare del Tribunale di Milano: Il concordato liquidatorio semplificato ex artt. 18-19 dl n. 118/2021”

– Sandro Scarabelli, Partner Restart Consulting: “Il piano di risanamento”

– Fabrizio Ventimiglia, Avvocato, Founder Studio Legale Ventimiglia, Presidente CSB: “I profili penali”

L’evento, Patrocinato da Confservizi Lombardia, è gratuito, ed è in fase di accreditamento presso il Consiglio Nazionale Forense, per i partecipanti in forma telematica, e presso l’Ordine degli Avvocati di Milano, per chi presenzierà fisicamente all’incontro.