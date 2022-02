Olimpiadi di Pechino: gli azzurri sfilano con Armani

Armani per lo sport, come dimostrano le nuove divise tricolore realizzare per gli Azzurri durante la cerimonia di apertura delle Olimpiadi invernali di Pechino.

“È un tributo alla nostra bandiera e agli alti valori che essa rappresenta, e che i nostri atleti incarnano”, ha spiegato Giorgio Armani.



La divisa comprende una giacca tecnica blu royal con cappuccio e chiusura centrale, realizzata con un tessuto elasticizzato, impermeabile e traspirante.

La scritta ITALIA ovviamente sul retro, mostrata con orgoglio, insieme al testo dell’Inno di Mameli riportato all’interno, sul lato del cuoro, in stampa oro.

“Lavorare con gli atleti italiani per me è sempre un piacere e motivo di grande orgoglio”, ha sottolineato Armani, “penso che in momenti complessi come quello che stiamo vivendo lo sport possa essere di aiuto e di esempio, perché coniuga l’impegno individuale allo spirito di gruppo e di squadra. Solo lavorando insieme si ottengono i veri risultati”.