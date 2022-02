Immobiliare nel Metaverso: investiti 500 milioni nel 2021

Il mercato immobiliare non si ferma alla realtà, ma va a conquistare anche il digitale, rendendo il metaverso un “nuovo mondo” tutto da conquistare.



Le vendite di immobili virtuali infatti hanno superato i 500 milioni di dollari nel corso del 2021, e non sembrano in procinto di arrestarsi.

“Ci sono grandi rischi, ma potenzialmente importanti guadagni”, avvisava Janine Yorio, CEO di Republic Realm, investitore immobiliare nel Metaverso e società di consulenza, arrivato a pagare la cifra record di 4,3 milioni di dollari per un terreno presente in Sandbox, la più grande piattaforma immobiliare presente nel metaverso.